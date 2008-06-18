Тимошенко: Янукович крал $60 в секунду без перерыва на сон, еду и отпуск

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Главному контрольно-ревизионному управлению провести проверку деятельности чиновников, назначенных после формирования нового правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы поручили КРУ с 1 января по 1 июля проверить работу новых чиновников, чтобы понять, не исповедуются ли те же самые стандарты отдельными чиновниками», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проверки КРУ ряда государственных предприятий в период деятельности правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

Глава правительства подчеркнула, что в случае выявления «каких-то претензий к чиновникам их партийная принадлежность не будет иметь никакого значения». «Все будут отвечать, рано или поздно», - отметила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство направило все акты проверок Контрольно-ревизионного управления в Генеральную прокуратуру. «И я лично беру под контроль действия Генеральной прокуратуры по возбуждению уголовных дел и реагированию Генеральной прокуратуры на эти колоссальные преступления. Партия регионов без денег из власти не ушла, и 10,2 млрд. грн. - это то, что прихватили их чиновники», - пояснила она.

В то же время премьер опровергла предположение, что обнародование результатов проверок КРУ вызвано участившейся информацией о возможных переговорах по созданию широкой коалиции с Партией регионов. По ее словам, в период деятельности правительства В.ЯНУКОВИЧА в течение 16 месяцев были совершены «мошенничество и воровство в самых крупных масштабах». «Если все эти гривни взять в купюрах, это более ста тонн денег. Для этого нужно поезда строить, чтобы их перевести. А если пересчитать, что ЯНУКОВИЧ со своей командой был у власти 16 месяцев, то они воровали 60 долларов в секунду без перерыва на сон, еду и отпуск. Я понимаю, почему они сегодня стремятся вернуться во власть любой ценой% потому что для них каждая секунда – это потеря денег», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер, характеризуя масштабы выявленных злоупотреблений, также добавила: «А если эти купюры, которые они украли, сложить в одну стопку, то это в 7 раз выше Эйфелевой башни. Я думаю, что такими масштабами ни в одной стране не воровали».