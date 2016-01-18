Чорновол обнародовала проект парламентского постановления о санкциях против "Роснефти"

Соответствующую запись она сделала на странице в Фейсбуке.

"Я лично сегодня регистрирую проект постановления ВР по внедрению санкций против "Роснефти". И буду добиваться, чтобы это постановление было проголосовано в ВР", - заявила депутат, сообщает Цензор.НЕТ.

Постановление подписано несколькими десятками нардепов, о чем свидетельствуют опубликованные копии документа.

Кабинет министров должен обеспечить "прекращение любых хозяйственных отношений государственных предприятий или предприятий, в уставном капитале которых доля государства с ОАО" НК "Роснефть", дочерними компаниями ОАО "НК" Роснефть "и компаниями, конечным бенефициаром которых является ОАО" НК " Роснефть "или ее дочерние компании", - отмечается в проекте постановления.

Также документом предусмотрено блокирование активов в Украине ОАО "НК" Роснефть "и дочерних компаний.

Кроме того постановление содержит поручение Государственной фискальной службе о проведении внеплановой проверки деятельности компаний ОАО "НК" Роснефть ", зарегистрированных в Украине, и компаний, конечным бенефициаром которых является ОАО" НК "Роснефть" или ее дочерние компании, а также других субъектов хозяйствования , которые в течение 2014-2015 годов покупали/предоставляли услуги или продукцию дочерних компаний ОАО "НК" Роснефть", зарегистрированных в Украине, и компаний, конечным бенефициаром которых является ОАО" НК "Роснефть".

Ранее Чорновол написала, что ОАО "НК" Роснефть "- компания с государственным участием РФ (70% акций), крупнейший налогоплательщик в бюджет государства агрессора.

"Платежи в бюджет от" Роснефти "почти вдвое превышают платежи печально известного РАО" Газпром ". В частности, по результатам 2014 года "Роснефть" перечислила в бюджет 3 триллиона рублей, а "Газпром" - полтора", - отметила депутат.

Она добавила, что ОАО "НК"Роснефть " попала под санкции ЕС, США и Канады, однако у нас продолжает работать Украинский филиал "Роснефти", а ее прибыль формируется за счет средств простых украинцев.

"В стране работает более 300 автозаправочных станций, принадлежащих" Роснефти ". Это АЗС "ТНК", "Золотой гепард", "Формула", "Смайл"", - написала Чорновол.

По информации депутата, это произошло потому, что у компании есть очень серьезная крыша, которая прикрывает ее деятельность в Украине.

"Почему так? Надо признать у "Роснефти" в Украине есть крыша, которая все это время тормозила введение санкций. Люди, близкие к "Роснефти", работают на высоких должностях в Генпрокуратуре (Касько) и в Минюсте (Шкляр, Янчук) ", - написала Чорновол в блоге на "Цензор.НЕТ".

"Также ОАО" НК "Роснефть" имеет инструмент манипуляции общественным мнением, СМИ и целым рядом спикеров из числа общественности и народных депутатов, чиновников и политиков. В частности, из-за Тимура Бондарева, который известен тем, что осенью 2014 предоставлял юридические услуги "Роснефти" по снятию ареста с вышеупомянутого топлива Курченко. Сейчас он является членом правления влиятельной антикоррупционной организации "Трансперенси интернешнл Украина", которая формирует политику целого перечня СМИ, общественных организаций и публичных лиц.

"Также активным в публичном пространстве является руководитель одесской ОГА, чье мнение формирует его первый заместитель Владимир Жмак, который до лета 2015 работал гендиректором..." Роснефть-Украина ". Работал на этой должности во времена Януковича, организовывал коррупционные схемы с Курченко, работал во времена российской агрессии. А сейчас он не только во власти, а является ближайшей лицом к главному ньюсмейкеру Украины -Саакашвили", - написала Татьяна Чорновол.