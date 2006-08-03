Тимошенко заявляет о создании межфракционной оппозиции
15:19, 03 августа 2006Политика
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...и приглашает присоединяться
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о создании межфракционной парламентской оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время заключительной части заседания круглого стола национального примирения.
«Мы будем строить межфракционную парламентскую оппозицию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она также обратилась с призывом ко всем депутатам, которым небезразлично будущее Украины, присоединяться к этой оппозиции.
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