Тимошенко заявляет о создании межфракционной оппозиции

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о создании межфракционной парламентской оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время заключительной части заседания круглого стола национального примирения.

«Мы будем строить межфракционную парламентскую оппозицию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она также обратилась с призывом ко всем депутатам, которым небезразлично будущее Украины, присоединяться к этой оппозиции.