Фракции власти потягивают коньяк, оппозиция отхлебывает кефир

Больше всего депутатского народа толпилось в буфете Верховной Рады… Вчера ночью эксперты, журналисты и политики сначала делали ставки «девять к одному» и давали 95 процентов, что парламент не распустят, потом перешли к приметам.

Решили, что если в буфете ночью вынесут пельмени, то премьером будет Янукович, а если вареники, то парламент распустят. Вынесли пельмени.

Сегодня члены фракций антикризисной коалиции заказывали коньяк, “бютовцы” – кефир. Депутаты большинства явно испытывали радостное томление.

«Тарасик – умница»

Тарас Черновол давал комментарии. К нему подошел депутат БЮТ Сергей Полищук. Полуобняв Тараса, Сергей Владимирович продолжил его слова:

- Тарасик – умница, еще три года назад понял, кто такой Ющенко и ушел от него.

Сергея Владимировича обуяло поэтическое настроение.

- Грустное время пришло, - сказал он, - да уж, время предательств. Сначала Мороз, потом Президент.

«Юлю успокаивать не надо, она само кого хочешь подбодрит»

- Правда ли, Сергей Владимирович, что у вас во фракции начинаются проблемы с крупными бизнесменами? Говорят, Васадзе упрекнул Тимошенко, что он, мол, двенадцать миллионов платил не для того, чтобы купить место в оппозиции, – несколько приземлено поинтересовались мы.

- Не знаю про двенадцать миллионов. Но Тариел Шакович – известнейший человек, создавший крупные предприятия, он находил язык со всеми президентами, и на него ни один премьер руки не поднимет. А что касается других депутатов, то мы пришли на заседании фракции Юлию Владимировну утешить, а она веселая такая, ей никакого утешения и не надо. Сама кого хочешь подбодрит. А чего переживать, вчерашняя ночь дала нам дополнительно 25 процентов рейтинга!

Аналитики из пророссийских центров были озабочены поиском уточненного Универсала, но на 11 часов дня из «регионалов» его видели всего два человека Янукович и Азаров. Те же из «регионщиков», кто принимал участие в формулировании постулатов Универсала, объяснили нам, что «по сути там ничего не меняется», несколько изменилась форма, чтобы не разочаровывать избирателя.

Азаров – правая рука, Порошенко – левая…

О том, каким будет персональный состав кабинета, все депутаты скромно отмалчивались. Говорят, что первым вице-премьером будет Николай Азаров, а Петру Порошенко достанется простое вице-премьерское кресло. Коммунистам якобы выпало министерство социальной политики и еще – семьи, молодежной политики и спорта.

В дамской комнате я радостно поприветствовала народного депутата фракции «Регионов» Елену Лукаш.

– Елена, как же вы с коммунистами работать будете, зачем было с ними правительственными постами расплачиваться?

– Виктор Федорович с ними, как и со всеми остальными, будет работать до десяти ночи. Они будут хорошо делать свою работу, - невозмутимо ответила депутат, - А мы, как вы знаете, не только коммунистам уступили. Мы важные парламентские комитеты тоже уступили, потому что были готовы к компромиссам. А что касается идеологии, то в решении актуальных проблем не важно, из какой ты пришел фракции. Вот у нас в комитете очень дружно Онопенко с Киваловым работают – и ничего.

Следующий вопрос касался нового формата коалиции.

– Коалиция уже сформирована и действует, - объяснила Елена Леонидовна, Сейчас будут вноситься изменения в Регламент, и у нас появится коалиция в новом составе. Причем будут вноситься изменения в текст коалиционного соглашения. Именно для нормативного урегулирования наших договоренностей мы надеемся рассмотреть изменения к некоторым статьям Регламента. Мы всегда выступали за возможность индивидуального членства в коалиции. В соответствии со статьей 83 Конституции Украины коалиция может состоять из группы депутатских фракций, в которую входит большинство конституционного состава Верховной Рады. Депутат имеет право присоединяться к коалиции. И многие депутаты из помаранчевых фракций готовы присоединиться к нам. Наша позиция не меняется: коалиция – это объединение депутатских фракций, в которую вступают отдельные депутаты. «Наша Украина» всегда выступала за невозможность индивидуального членства, вот сегодня посмотрим, насколько они последовательны.

За пособничество «Регионам» НУ исключать из партии не будет

Вячеслав Коваль, народный депутат, заместитель председателя фракции «Наша Украина» был одним из немногих «нашеукраинцев», кто отважился в этот день что-то комментировать.

– Я не скажу вам ничего нового, есть документы о невхождении в коалицию с «Регионами», их никто не отменял, - сказал Вячеслав Станиславович.

– А будете исключать из фракции депутатов, которые войдут в новую коалицию на основании индивидуального членства?

– Нет.

– Но ведь это же политически не совсем честно. Ведь если быть последовательными, вы должны или принять решение о вхождении своей политической силы или исключить других за нарушение фракционной дисциплины…

– Я еще не знаю, как мы поступим. No comment.

Спасибо и на том.

Маша Мищенко