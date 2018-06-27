Схеффер указал, где будет центр принятия решения относительно членства Украины в НАТО

Украину с официальным визитом посетил генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер. Что означает его визит в Украину сегодня? Будет ли оглядываться НАТО на нервную позицию России относительно присоединения Украины к ПДЧ? Об этом мы спросили у экспертов. Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел: ГЕНСЕК ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ АНТИНАТОВСКИЕ МАНИФЕСТАЦИИ Визит генсека НАТО в Украину в свете тех евроатлантических стремлений, которые, как никогда, демонстрирует Украина, является важным. И он может сыграть важную роль в последующей ориентации Украины на организацию Североатлантического Альянса и выполнении тех домашних заданий, которые стоят перед заявителем к вступлению в НАТО.

Это одна из отличных возможностей для генсека убедиться в искренних намерениях как руководства нашей страны и политической элиты, так и общественности относительно евроатлантического выбора Украины.

Из тех заявлений и встреч, которые имел Схеффер с Президентом, премьер-министром, а также в Верховной Раде, можно сделать вывод, что происходил плодотворный, откровенный и конструктивный разговор. Который дает возможность украинской стороне лучше осознать, что НАТО намерено и в дальнейшем поддерживать Украину в евроатлантическом выборе.

На мой взгляд встречи генсека с руководством государства, народными депутатами и общественностью, которую представляли председатели разных неправительственных организаций, дадут Схефферу возможность убедиться в позиции Украины.

Генсек НАТО в своих выступлениях достаточно четко давал понять, что евроатлантический выбор Украины непосредственно зависит от Украины. И НАТО как демократическая организация уважает точку зрения как сторонников, так и оппонентов вступления в Альянс.

Он был чрезвычайно осторожен и старался соответствующим образом комментировать отношения между Россией и НАТО, а также между Украиной и Российской Федерацией.

Создалось впечатление, что генеральный секретарь воспользуется своим пребываниеем в Украине для того, чтобы лучше понять происходящие здесь процессы. Генсек знает о манифестациях, которые у нас проходят. Это еще раз было им положительно оценено.

Более того, поездки отдельных делегатов НАТО в регионы Украины, в частности в Днепропетровск и Львов, как было подчеркнуто Схеффером, дадут возможность лучше увидеть позицию регионов относительно НАТО.

Генсек отмечал то, что НАТО - это военно-политический союз, который находится в процессе трансформации. Он не несет в себе угрозы, как это заявляют некоторые политсилы. Подчеркивал важность продолжения информационной работы, которая бы давала возможность рядовому гражданину убедиться в самых искренних намерениях Альянса.

Валерий Чалый, директор международных программ Центра Разумкова: НАТО НЕ БУДЕТ МИРОВЫМ ПОЛИЦЕЙСКИМ В дипломатических ответах, которые прозвучали еще раз, можно выделить несколько месиджей. Хотя они не новы для Украины.

Во-первых, членство в НАТО будет решаться Украиной и НАТО. Без влияния третьих сторон.

Второй месидж - политическая стабильность и обретение большей поддержки гражданским обществом этого шага (будущее членство в НАТО). То есть они будут обращать на эти вещи большее внимание. Если эти условия будут выполнены, то внешние влияния на отдельных членов Альянса будут иметь меньший вес, чем сегодня.

Третий месидж - вопрос ПДЧ. Он уже слишком заполитизирован. Но сегодня, после соответствующего решения Бухарестского саммита, все понимают, что Украина таки обретет ПДЧ.

Важные месиджи прозвучали также относительно будущего Альянса. Например, что НАТО не будет всемирным полицейским. Я услышал от генсека, что взаимодействие с ЕС для НАТО является приоритетом. В частности, он еще раз напомнил, что 21 страна НАТО - члены ЕС. Кроме того, многие страны Европейского Союза посылают своих солдат на миротворческие операции под эгидой как ЕС, так и НАТО, ООН.

Я помню и предыдущий визит генсека и скажу, что Схеффер сегодня очень хорошо разбирается в украинской внутриполитической ситуации. Хотя пытался избегать комментариев на эту тему.

А те демонстрации, которые проводили в Киеве оппоненты НАТО, он называет проявлением демократии. Это нормальный процесс для любой европейской страны.

Сергей Таран, директор международного института демократии: ГЕНСЕК ЧЕТКО СКАЗАЛ, ГДЕ БУДЕТ ЦЕНТР ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ УКРАИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПДЧ Господин Схеффер прямо и четко указал, где будет центр принятия решения Украины относительно ПДЧ, - это сама Украина, а не, скажем, Россия или еще что-то. Поэтому этот вопрос в большой мере зависит от политической элиты, которая между собой должна определиться, нужно ли Украине НАТО, или нет.

Очень важно, что именно из уст Схеффера прозвучало: Украина сама будет решать, будет ли участвовать в каких-то военных операций в случае вступления ее в Альянс.

Главный чиновник НАТО также выяснил для себя важные вещи, например, что основная политическая борьба в Украине в настоящее время идет не между властью и оппозицией, а внутри самой власти - между премьером и Президентом.

Опрашивала Ксеня Лесив