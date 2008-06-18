Присяжнюк: ни один закон о рынке земли не будет принят

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что ни один законопроект о рынке земли не будет принят в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.

«Анализируя ситуацию сегодня на заседании Комитета, думаю, что ни один законопроект не будет принят в первом чтении, потому что мы понимаем, насколько важно воплощение рынка земли в действие. И мы видим, насколько сегодня исполнительная власть в лице комитета земельных ресурсов не готова к тому, чтобы этот закон адаптировать в жизнь», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его мнению, «Кабмин будет настаивать на том, чтобы их законопроект рассматривался, а имея соавторов от всех фракций в другом законопроекте, мы видим, что ни один законопроект не наберет большинства голосов».

«Я думаю, что сегодняшнее заседание – старт, чтобы с 2009 года закон заработал. Я думаю, что после каникул его будут рассматривать и немного политические страсти улягутся, и те, кто разрабатывали законопроекты, доработают их. И наше задание (хотя это не свойственно комитету, но мы взяли на себя) - аккумулировать все замечания и предложения и вынести на второе чтение», - сказал глава аграрного комитета.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал проект закона о рынке земли, подготовленный рядом народных депутатов, и отклонил правительственный законопроект и проект, подготовленный депутатом И.ЗАЙЦЕМ.

На заседании были рассмотрены три законопроекта о рынке земли – внесенный Кабинетом министров Украины (регистр. № 2143 от 28.02.2008), внесенный народными депутатами П.СУЛКОВСКИМ, В.БЕВЗЕНКО, Е.СИГАЛОМ, Р.ТКАЧЕМ, М.ТИМОШЕНКО (регистр. № 2143-1 от 3.04.2008) и внесенный народным депутатом И.ЗАЙЦЕМ (регистр. № 2143-2 от 21.04.2008).

В ходе заседания Комитет пришел к выводу, что законопроект регистр.№ 2143-1 наиболее полно регулирует отношения, возникающие на рынке земли. В частности, он предусматривает четкое разграничение полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления относительно отчуждения земельных участков государственной и коммунальной собственности. Кроме того, законопроектом устанавливается запрет на изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 10 лет после их отчуждения государственным органом. Кроме того, предлагается установить минимальный срок аренды земельных участков государственной и коммунальной собственности, на которой расположены сооружения, принадлежащие арендатору на праве собственности, на уровне 50 лет.

В результате заседания Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу проект закона о рынке земли (регистр. № 2143-1), а законопроекты регистр. № 2143 и 2143-2 отклонить, при этом некоторые положения этих законопроектов учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Предложение объединить все законопроекты в один Комитет отклонил, поскольку считает это невозможным: некоторые положения законопроектов противоречивы и не могут быть приняты по ряду причин.