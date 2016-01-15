В ЕС считают "логичной" идею назначения в Украине вице-премьера по евроинтеграции

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе журналистам сказал высокопоставленный европейский дипломат.

"В таком сложном процессе реформ, через который сейчас проходит Украина, есть большие вызовы в вопросе координации. Поэтому есть своего рода логика в попытке координировать это в правительстве на высоком уровне. Конечно - это суверенное решение Украины, и их решение, как они будут называть эту позицию. Я думаю, что это интересная идея", - сказал он.

Читайте такжеВ ЕС требуют от Украины назначить вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Дипломат также сообщил, что и Внешняя служба ЕС разделяет эту идею. "Мы думаем, что это предмет, который заслуживает рассмотрения, это также логичная идея", - подчеркнул он.

Собеседник подтвердил, что такое предложение есть и в документах, которые предоставила группа стран ЕС для рассмотрения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в понедельник, 18 января в Брюсселе.