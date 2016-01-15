Полиция: Теракт в Джакарте организовал радикальный исламист Бахрун Наим

Об этом в пятницу сообщил глава столичной полиции Тито Карнавиан.

По данным правоохранительных органов, Наим сейчас находится на территории сирийской провинции Ракка и воюет в рядах группировки "Исламское государство", пишет ТАСС.

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"Наим намерен стать лидером регионального крыла ИГ в Юго-Восточной Азии. Однако есть и другие претенденты", - сообщил журналистам глава джакартской полиции.

По его словам, атака в Индонезии была призвана "доказать право Наима на персональное лидерство" в регионе. Карнавиан также подтвердил, что все пять террористов, устроивших атаку в Джакарте, являются индонезийскими гражданами.

Наим, бывший владелец интернет-кафе в провинции Центральная Ява, в июне 2011 года был приговорен на родине к 2,5 года тюрьмы за незаконное хранение оружия и нарушение режима чрезвычайного положения.

По информации спецслужб, после освобождения он покинул республику, направившись в Сирию.

Как сообщал УНИАН, в результате серии взрывов в Джакарте погибли, по последним данным, 17 человек. По данным Reuters, один взрыв произошел рядом с крупным торговым центром. Associated Press отмечало, что один из них произошел напротив торгового центра, в районе также расположены фешенебельные отели, посольства и офисные здания.