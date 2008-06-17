Регионалы отозвали свои законопроекты из-за "импотентной коалиции"
13:24, 17 июня 2008Политика
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Комментировал Хара
|Василий Хара
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, уже снят с рассмотрения проект закона о повышении престижности шахтерского труда, о социальном диалоге в Украине, о порядке определения, формирования и установления прожиточного минимума и т. п.
Комментируя это решение фракции, народный депутат Василий ХАРА отметил, что коалиция четыре месяца саботировала рассмотрение и принятие ряда важных социальных законопроектов.
Он отметил, что коалиция на сегодня не способна принимать какие-либо решения.
«В такой ситуации, при которой импотентная коалиция не способна принимать решения, мы снимаем эти законопроекты», - сказал В.ХАРА.
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