Регионалы отозвали свои законопроекты из-за "импотентной коалиции"

Народные депутаты от фракции Партии регионов отозвали из парламента свои законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, уже снят с рассмотрения проект закона о повышении престижности шахтерского труда, о социальном диалоге в Украине, о порядке определения, формирования и установления прожиточного минимума и т. п.

Комментируя это решение фракции, народный депутат Василий ХАРА отметил, что коалиция четыре месяца саботировала рассмотрение и принятие ряда важных социальных законопроектов.

Он отметил, что коалиция на сегодня не способна принимать какие-либо решения.

«В такой ситуации, при которой импотентная коалиция не способна принимать решения, мы снимаем эти законопроекты», - сказал В.ХАРА.