МИД Украины решительно осуждает серию ужасных терактов в мире - заявление

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

В министерстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

«Мы подчеркиваем особую важность действенных усилий как на международном, так и национальном уровне – для предотвращения и противодействия финансированию террористической деятельности и террористических организаций и неотвратимого преследования и наказания лиц или организаций, которые предоставляют такое финансирование в любых формах и любыми методами. Обеспечение реального, а не декларативного сотрудничества государств и взаимной помощи их правоохранительных органов в предотвращении преступления финансирования терроризма является залогом преодоления этого явления. Любое содействие этому преступлению со стороны государственных органов или официальных лиц должно повлечь за собой международную ответственность государств за совершение преступления финансирования терроризма», - подчеркнули в МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Украина примет меры для активизации усилий международного сообщества в системной борьбе с террористической угрозой. Как непостоянный член Совета Безопасности ООН Украина будет уделять этому особое внимание.

«Мы будем приветствовать и поддерживать любые усилия, направленные на всестороннее и системное противодействие этому явлению и угрозам международному миру и безопасности, вызванным террористическими актами и финансированием терроризма, а также на преследование и наказание лиц, виновных в этих преступлениях», - подчеркнули в МИД.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в результате серии взрывов в Джакарте погибли, по последним данным, 17 человек. По данным Reuters, один взрыв произошел рядом с крупным торговым центром. Associated Press отмечало, что один из них произошел напротив торгового центра, в районе также расположены фешенебельные отели, посольства и офисные здания.

Ранее, 12 января на центральной площади Стамбула прогремел взрыв. Террорист подорвал себя рядом с группой немецких туристов. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал народ быть единым перед лицом террористической угрозы и понимать, что Турция - главная цель убийц.