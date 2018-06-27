Почему Медведева обвинили в связях с оргпреступностью?

12 июня на слушаниях в комитете Сената США на тему "Нефть, олигархи и возможности: энергетика от Центральной Азии до Европы" бывший аналитик радио "Свобода" Роман Купчинский поставил острый вопрос о том, знал ли недавний руководитель российской монополии „Газпром”, а в настоящее время президент РФ Дмитрий Медведев о «связях этой компании с оргпреступностью»

Купчинский, который последние годы занимался расследованием деятельности "Газпрома" и "РосУкрЭнерго", настаивает на необходимости проведения тотальной проверки деятельности "Газпрома" в связи с переговорами российского газового монополиста о размещении своих акций на Нью-йоркской фондовой бирже. В частности, аналитик призывал не ограничиваться рассмотрением документов, поданных „Газпромом” в NYSE, а провести „тщательное расследование его европейских операций и тактики жесткой руки в России". Причем ход этого расследования должен взять под свой контроль Минюст США.

Нынешний партнер консалтинговой компании AZEast Group утверждает, что "есть многочисленные доказательства привлечения российской оргпреступности в российский энергетический бизнес, о чем полностью информировано и с чем тихо соглашается российское руководство". Купчинский заявил, что не верит, будто президент РФ Дмитрий Медведев, во времена своего руководства „Газпромом”, не знал об этих фактах.

Купчинский настаивает на том, что "для защиты энергетической безопасности США, в долгосрочной перспективе, Конгресс должен принять необходимые меры для убеждения американского народа в том, что американско-российское энергетическое сотрудничество свободно от неопределенности и сомнительной практики".

В подтверждение своих слов господин Купчинский привел пример "РосУкрЭнерго". "Владельцем 50% этой газоторговой посреднической компании, расположенной в кантоне Цуг, Швейцария, является "Газпром", – отмечает аналитик, – а остальные 50% принадлежит двум украинским бизнесменам, которые годами скрывали свои имена и которые обвиняются в сотрудничестве с российской оргпреступностью".

Не забыл Купчинский напомнить сенаторам и о том, что три недели назад Дмитрий Медведев назначил одного из исполнительных директоров "Росукренерго" Константина Чуйченко своим ключевым помощником. Между тем, отметим что, вряд ли бывший однокурсник президента РФ Чуйченко не знал о тонкостях положения дел в „РосУкрЭнерго” и не информировал о нем своего начальника и личного друга.

Купчинский считает, что "российская оргпреступность, пользуясь молчаливой поддержкой Кремля, играет значительную роль в расширении экономической гегемонии Кремля в странах бывшего СССР и бывшего Варшавского договора".

Примеры – "захват румынского алюминиевого и золотодобывающего бизнеса компаниями, которые принадлежат российским владельцам, попытки теневых компаний, подозреваемых в связях с оргпреступностью, а также "Газпрома" получить контроль над значительными сегментами венгерского газораспределительного бизнеса..."

Печально известное имя Семена Могилевича не было названо Купчинским. Но вряд ли у осведомленных людей есть сомнения, что именно этого человека с репутацией едва ли не крупнейшено криминального „авторитета” постсоветского пространства имел в виду Купчинский, говоря о той „российской оргпреступности”, с которой якобы были связаны два неназванных украинских бизнесмена - бенефициара „РосУкрЭнерго”. В последних нетрудно угадать Дмитрия Фирташа и его компаньона Ивана Чурсина. Об общих схемах, в которых были задействованы эти трое вместе с „Газпромом”, немало писалось в прессе.

Но интересно, с какой целью были сделаны на сенатских слушаниях в США эти резкие заявления, которые могут бросить тень на нового президента России, и на без того неоднозначную репутацию „Газпрома” и на небезупречный международный имидж России в целом?

Возможно ли реальное расследование силами США того примера связей „Газпрома” с российской организованной преступностью, о котором говорил Купчинский? Вряд ли. Единственный и неповторимый свидетель – и он же потенциальный обвиняемый – по этому делу Сева Могилевич сидит в России за надежными запорами „Матросской тишины”. И вряд ли американские стражи порядка достанут его для допросов, невзирая на то, что господин Снайдер-Могилевич давно объявлен Интерполом в розыск именно по предоставлению американской стороны. А соглашения о взаимной выдаче заключенных между Россией и США не существует.

В Украине проведения американского расследования относительно причастности „Газпрома” к организованной преступности может рикошетом ударить по Дмитрию Фирташу, Юрию Бойко, Алексею Ивченко, а также в который раз поднять тему якобы причастности Президента и его родственников к теневым посредническим газовым схемам. Могут также вспомнить о странном исчезновении оперативного дела Семена Могилевича из СБУ в то время, когда этим ведомством руководил Александр Турчинов. А также о том, что в свое время Юлия Тимошенко вроде бы была тесно связана с контролируемой Могилевичем российской газовой корпорацией „Итера”.

Зачем американцы поднимают эту шумиху именно сейчас?

Позволим себе две гипотезы. Во-первых, Роман Купчинский близок к гуру политической аналитики Збигневу Бжезинскому, который в настоящее время является советником по вопросам геополитики кандидата в президенты США Барака Обамы (а раньше был советником по национальной безопасности президента Джимми Картера и вице-президента Альберта Гора). Именно знаменитый Збиг был главным докладчиком на упомянутых выше сенатских слушаниях относительно нефти и олигархов.

Обозреватели прочили жестокую борьбу за президентский пост в США между Бараком Обамой и кандидатом от республиканцев Джоном Мак-Кейном. Счет может пойти на десятые доли процента. Традиционно радикально антироссийский (когда-то антисоветский) электорат преимущественно склонялся на сторону республиканцев. Тем более что ветеран вьетнамской войны Мак-Кейн едва ли не самый активный из них. Не является ли громкая информационная акция представителей команды Обамы попыткой перетянуть на себя какую-то часть антироссийски настроенного электората, который десятилетиями считался вотчиной республиканцев? Это могло бы добавить на чашу Обамы ту “мелочевку”, которая склонила бы весы в его пользу.

Во-вторых, во время своего доклада на слушаниях в Сенате Збигнев Бжезинский особо отметил то, что в интересах США „поддержать усилие Швеции, стран Балтии и Финляндии относительно блокирования строительства трубопровода „Северный поток”, который должен идти от России в Германию, и поддержать проект „Одесса–Броды”, а также правительства Украины и Грузии”. В этом аспекте американское расследование причастности „Газпрома” к организованной преступности может стать своего рода сигналом для тех в Старой Европе, кто поддерживает „Газпром” и организует тесное сотрудничество с ним. Мол, ваш партнер является скомпрометированным и недоговороспособным. Рискуете сами сильно замазаться.

Николай Писарчук

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