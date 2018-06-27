Разговор о важном

Уже многие месяцы политики и журналисты продолжают увлеченно спорить о том, существует ли «демократическая» коалиция. Однако, это абсолютно не важно!

Недавно в новостях был сюжет о Судане. Там большинство населения голодает. За последние годы в связи с деятельностью человека резко сократились плодородные почвы, страна превращается в пустыню. Люди убивают друг друга за воду и еду! Власти практически нет – полная анархия.

Кому-то это покажется нереальным, но через 40-50 лет Украину может ожидать подобная судьба. К тому времени в мире практически закончится нефть и газ, еще больше сократятся запасы питьевой воды, цены на продукты питания вырастут во много раз. Конкуренция между странами обострится невероятно. И все это не научная фантастика, а прогнозы ученых. В таких условиях государственные деятели должны ежедневно пахать над созданием новых точек роста экономики, развитием инфраструктуры, укреплением интеллектуального потенциала нации, внедрением энергосбережения и т.д. Пора закончить борьбу за власть! Пора начинать работать на будущее.

О чем конкретно идет речь? Есть коалиция сегодня? Пусть найдут в себе силы договориться и работают. Не могут – идем на досрочные выборы. И снова нужно искать компромисс, создавать коалицию и работать. Но подчеркну – уже очевидно, что только коалиция и правительство на основе Партии регионов может дать возможность вернуть относительную стабильность для проведения экономических и социальных реформ. Вспомните, когда работала антикризисная коалиция, конфликтов даже с Президентом было в десятки раз меньше, нежели сейчас между Президентом и Премьером, между НУНС и БЮТ.

Есть коалиция или ее нет – не важно. Сегодня расстановка политических сил такова, что никто не может сформировать реальное большинство. А значит – сформировать эффективную власть. Ситуация усугубляется тем, что БЮТ и НУНС не могут эту власть поделить – занимаются не реформами, а политической борьбой – выборами в Киеве, делят Фонд госимущества...

Что самое важное сегодня для Украины? Рост экономики. Это единственный способ, чтобы граждане страны стали жить лучше. Других способов нет! Чтобы что-то делить (как это пытается популистски делать сегодняшнее правительство), надо сначала заработать, создать базу для роста в последующие годы.

Для этого нужны реформы. А чтобы их провести - эффективная власть на всех уровнях. К сожалению, после «оранжевого» переворота ежедневно разрушается вся система власти - и исполнительная, и судебная, и законодательная. Примеров – множество. Были уволены десятки тысяч чиновников, назначены не профессионалы, а политически преданные. На революционной волне пришло во власть множество аферистов. Кумовство-сватовство достигло абсурда.

Правовой нигилизм на каждом шагу – все началось с незаконного третьего тура президентских выборов. Затем – от незаконно назначенных досрочных выборов в парламент и Киевсовет до увольнения судей Конституционного суда. В результате каждый день медленно и незаметно разрушается государство! Кстати, при всех недостатках Леонида Кучмы, ему удалось отстроить и заставить функционировать основные властные институты. Сегодня все это разрушено.

Вернемся к самому важному. Для реализации реформ, во-первых, нужна стабильность. И курсовая, и ценовая, и налоговая (законодательная), чтобы бизнес мог планировать хотя бы на 5-7 лет. А государство должно планировать на 50-100 лет вперед.

Приведу конкретный пример: если сегодня не ускорить работы по продлению срока эксплуатации действующих АЭС, и не начать подготовку к строительству новых блоков, уже в 2030 году страна может столкнуться с огромным дефицитом электроэнергии. Вспомните веерные отключения! Мы хотим свет по графику? Нет!

Еще пример, уже более широкий: если сегодня не сконцентрировать все ресурсы на создание новых точек роста, через 5-7 лет ресурсы роста исчерпаются. При сегодняшней сырьевой структуре экономики с очень низкой средней добавленной стоимостью, вступление в ВТО даст небольшой толчок к росту, но в то же время будет способствовать консервации системы. Конечно, это выгодно развитым странам – они сделают все, чтобы оставить нас в таком сырьевом статусе. Но на жизни каждого украинца, на жизни его детей и внуков отразится, сможет ли страна сделать прорыв в технологическом развитии в ближайшие 10-20 лет, или нет. А для этого нужно создать инновационную инфраструктуру. И главное - в разы увеличить финансирование науки и образования. Человеческий интеллектуальный ресурс намного более ценен, чем любое сырье – чем золото, нефть или газ. Многие специалисты утверждают, что так называемое "японское экономическое чудо" произошло отнюдь не в 60-х годах прошлого века, а на полстолетия раньше, с началом в Японии образовательной реформы. Причем ее основная идея как раз и заключалась в том, что в стране, бедной природными ресурсами, наиболее ценный ресурс - образованный и квалифицированный человек. Лучшее доказательство мудрости этой политики - превращение Японии за столетие из аграрной страны в постиндустриальное государство.

А сегодня наша наука практически не финансируется! Вместо установленных законом 1,7% от ВВП наука в лучшем случае получает 0,4%. Необходимо срочно повысить этот показатель. Например, стратегия развития России предполагает удвоение сегодняшних расходов к 2020 году – уровень финансирования образования должен достичь 7% от ВВП, здравоохранения – 6%, науки – 3%. Нам же намного важнее, чем соседям вкладывать деньги в интеллект – у нас нет столько нефти и газа.

Еще пример: непрофессиональные популистские действия правительства Тимошенко, направленные на поддержание импорта, привели к росту дефицита торгового баланса. Кроме того, что напрямую гробится отечественный производитель, это убивает стимулы кредитования экономического роста. Происходит вымывание финансовых средств из национальной экономики в пользу стран-импортеров. Последний кризис в Аргентине красноречиво свидетельствует о разрушительных последствиях таких необдуманных действий. К тому же, кредитно-денежная политика государства не стимулирует переход экономики, базирующейся на сырьевом экспорте, на инновационный путь развития. Правительство вместо того, чтобы, лелея экспортеров, получать ресурс для развития внутреннего рынка, «пилит сук, на котором сидит», по сути, вся Украина.

Т.е. вспоминая дискуссию о целесообразности повышения курса гривны к доллару, сделаю вывод: правительство сначала должно поддерживать экспорт для улучшения торгового баланса, постепенно снижая инфляцию. И, в конце концов, нацелить всю экономическую инфраструктуру на инвестиции в основной капитал. А результатами должны стать и снижение энергоемкости экономики, и повышение конкуренции, и улучшение производительности труда.

Скажу как человек, который построил с нуля не один завод, бизнесу нужна стабильность. Только тогда появится желание вкладывать деньги в строительство новых предприятий. Тем более - в разработку новых технологий.

Также не достаточно принять качественные стратегии и программы – должна быть эффективная система для их реализации, необходимые бюджетные, инфраструктурные и человеческие (интеллектуальные) ресурсы. Над этим надо работать ежедневно. Но у нынешних «демократических» в больших кавычках руководителей нет на это времени – им важнее выборы, НАТО, Голодомор, праздновать сомнительные годовщины (например, Конотопскую битву).

Что делать? В этом бардаке, который творится, с 2004 года, любому правительству работать сложно. Но Кабмин Януковича показал, что только коалиция и правительство на основе Партии регионов способна принести стабильность. Нам удалось выровнять экономическую ситуацию, но, к сожалению, многие стратегические вопросы остались нерешенными – невозможно работать в ситуации постоянных досрочных выборов.

Я уже говорил, что сегодня расклад сил в парламенте не позволяет создать ни одну работоспособную коалицию. Единственный выход для страны – избирать в следующий раз большинство депутатов от Партии регионов в парламент, а президентом – Виктора Януковича. Тогда у Украины появляется шанс за лет 5 в относительной стабильности провести системные экономические и социальные реформы. Подчеркну, что, не смотря на возможные недостатки Партии регионов, только она является стабилизирующей политической силой. Только мы, часто во вред своему рейтингу, идем на компромисс со своими оппонентами ради сохранения мира в стране, ради будущего. Кстати, то, что партия согласилась на досрочные выборы в 2007 году – наиболее яркий пример. Мы спасли страну от «горячего» противостояния. Но, к сожалению, бардак продолжился. И теперь только народ может нам помочь навести порядок в Украине, увеличив наше представительство в парламенте.

Еще раз, что самое важное сегодня для Украины?

- экономическая и политическая стабилизация;

- укрепление властных институтов – взвешенные и системные изменения в Конституцию, реформа избирательной системы, местного самоуправления, судебная реформа, реформа правоохранительных органов;

- концентрация основных усилий власти как на создании новых точек роста экономики (принятие программы развития Украины до 2030 года, в ее составе – развития основных отраслей экономики и социальной сферы). Другими словами, это значит - концентрация инвестиций в человеческий потенциал Украины: интеллект и здоровье нации.

Вот это цели. Все остальное, и в том числе, власть – лишь методы.

Андрей Клюев, народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Украины