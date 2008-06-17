Герман: Яценюк сегодня должен объявить, что коалиции не существует

Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк сегодня на согласительном совете должен объявить, что парламентской коалиции больше не существует, – заявила в эфире радио Свободазаместитель председателя фракции Партии регионов Анна Герман: «С этого момента должен начаться отсчет 30 дней. Если на протяжении 30 дней не будет сформировано новое парламентское большинство, даже неформальное, скажем, тогда нужно будет стать перед необходимостью проведения в Украине новых досрочных выборов».

После того, как из коалиции вышли 2 депутата, в ней осталось 225 человек. Для принятия решений в парламенте необходимо 226 голосов.