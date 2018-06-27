Вехи недели: коалиция устного счета, спикерская изворотливость и триумф Черновецкого
Еще один противник в схватке за первое кресло для Тимошенко. Перспектива «сгореть на работе» для Яценюка. И шампанское для киевского мэра.
Украинские политики в предчувствии сезона отпусков заметно сбавили обороты. Одни вяло утверждают, что коалиция в парламенте жива, другие без особого энтузиазма доказывают обратное. По законам жанра актерам политического театра еще предстоит дать несколько спектаклей прежде, чем закрыть сезон.
|Юлия Тимошенко
Юлия Владимировна не забыла придать небольшую интригу следующей парламентской неделе. Понятно, что продолжится борьба за Фонд госимущества, и отдохнувшей Валентине Семенюк предстоит порадовать сограждан выступлением с трибуны Верховной Рады. Премьер, со своей стороны, заявила, что расходная часть бюджета-2008 может вырасти на 30 миллиардов гривен. Цифра, безусловно, ласкающая ухо каждого обывателя, но вселяющая беспокойство в умы специалистов. Парадоксально, но факт: нарастить бюджетные расходы правительство намеревается одновременно с достижением дефляции. Ситуация, надо сказать, драматичная, ведь «регионалы» успели пригрозить правительству отставкой в случае отсутствия изменений в госбюджет-2008. Не вступая в изнурительную дискуссию, Тимошенко готовится провести «бюджетный блицкриг» хотя бы на словах. Очевидно, что после сворачивания конституционной активности все действия «сердечников» будут подчинены решению важнейшей задачи: обеспечить леди Ю максимальную полноту власти.
|Анатолий Гриценко
Видимо, просчитал тенденцию и спикер парламента Арсений Яценюк, осознавший, что пассивность Верховной Рады становится убийственной для карьеры, а ударная волна от переформатирования коалиции может выбросить его из спикерского кресла. Не желая руководить бездействующими законодателями, Арсений Петрович собирается стать кем-то вроде посредника для организации эффективной законотворческой деятельности. Для надежности парламентский председатель повторяет, что досрочные выборы ничего в стране не изменят, если не поменять избирательную систему. Утверждение справедливое, равно как и заметное нежелание Яценюка «сгореть на работе» раньше времени. Похоже, молодому политику придется изрядно повертеться на горячей сковородке парламентского президиума, чтобы не выступить в роли формального могильщика коалиции.
|Виктор Ющенко
Есть повод выпить шампанского по результатам минувшей недели у Леонида Черновецкого. Он завершил на столичном уровне операцию «Вспомнить все», добившись избрания секретарем Киевсовета Олеся Довгого и с первого захода сформировав промэрское большинство. Показательно, что в него на правах полноправных участников вошли трое из пятерых членов Блока Катеринчука. Самому Николаю Дмитриевичу, не рискнувшему расстаться с парламентской пропиской ради усиления борьбы за интересы киевлян, остается выбирать, что для него лучше: признание собственной недальновидности или обличительный пафос в адрес замазанных ренегатством соратников. В любом случае триумф как на столичном, так и общенациональном уровне Катеринчуку отныне не угрожает. И даже лишение депутатских мандатов всех пятерых «катеринчуковцев» ситуацию никак не исправит.
Евгений Магда