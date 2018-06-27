Вехи недели: коалиция устного счета, спикерская изворотливость и триумф Черновецкого

Украинские политики в предчувствии сезона отпусков заметно сбавили обороты. Одни вяло утверждают, что коалиция в парламенте жива, другие без особого энтузиазма доказывают обратное. По законам жанра актерам политического театра еще предстоит дать несколько спектаклей прежде, чем закрыть сезон.

Для примы украинской политики, Юлии Тимошенко, каждый день – бенефис. В своем «сердечном» театре леди Ю – и актриса, и режиссер, и администратор, выдающий контрамарки на лучшие места. Хотя амплуа «защитницы народной» день ото дня не меняется, премьер умело придает новые краски своей роли. Например, лидер БЮТ проявила чудеса математической изобретательности, доказывая, что в коалицию входит 228 депутатов. Обижаться не на что: ушедшим из ее рядов депутатам Буту и Рыбакову, равно как и не вступившему в ряды «большевиков» Ивану Плющу, очарованные обыватели верят меньше, чем пламенным речам леди Ю. Что их слово значит против премьерского?

Юлия Владимировна не забыла придать небольшую интригу следующей парламентской неделе. Понятно, что продолжится борьба за Фонд госимущества, и отдохнувшей Валентине Семенюк предстоит порадовать сограждан выступлением с трибуны Верховной Рады. Премьер, со своей стороны, заявила, что расходная часть бюджета-2008 может вырасти на 30 миллиардов гривен. Цифра, безусловно, ласкающая ухо каждого обывателя, но вселяющая беспокойство в умы специалистов. Парадоксально, но факт: нарастить бюджетные расходы правительство намеревается одновременно с достижением дефляции. Ситуация, надо сказать, драматичная, ведь «регионалы» успели пригрозить правительству отставкой в случае отсутствия изменений в госбюджет-2008. Не вступая в изнурительную дискуссию, Тимошенко готовится провести «бюджетный блицкриг» хотя бы на словах. Очевидно, что после сворачивания конституционной активности все действия «сердечников» будут подчинены решению важнейшей задачи: обеспечить леди Ю максимальную полноту власти.

Тем временем у Юлии Владимировны появился еще один противник в будущей схватке за президентское кресло. Экс-министр обороны Анатолий Гриценко, ранее преимущественно делавший резкие выпады в адрес Виктора Ющенко, пришел таки к выводу, что лучшей всей большой тройке – Ющенко, Тимошенко, Януковичу – отказаться от президентских амбиций. Сам Анатолий Степанович трезво оценивает свои финансовые возможности для участия в главной гонке политической пятилетки. Впрочем, если политический кризис будет продолжаться, спрос на сильные и умелые руки на штурвале государственного управления будет расти.

Видимо, просчитал тенденцию и спикер парламента Арсений Яценюк, осознавший, что пассивность Верховной Рады становится убийственной для карьеры, а ударная волна от переформатирования коалиции может выбросить его из спикерского кресла. Не желая руководить бездействующими законодателями, Арсений Петрович собирается стать кем-то вроде посредника для организации эффективной законотворческой деятельности. Для надежности парламентский председатель повторяет, что досрочные выборы ничего в стране не изменят, если не поменять избирательную систему. Утверждение справедливое, равно как и заметное нежелание Яценюка «сгореть на работе» раньше времени. Похоже, молодому политику придется изрядно повертеться на горячей сковородке парламентского президиума, чтобы не выступить в роли формального могильщика коалиции.

Виктор Ющенко проявил политическую гибкость, назначив послом Украины в России Константина Грищенко, руководившего МИДом при Кучме. Назначение Константина Ивановича, заблаговременно анонсированное прессой, воспринято в Москве в целом благосклонно. Ничего удивительного, ведь кремлевским интриганам очевидно, что внутриполитические украинские противоречия стали куда более эффективным барьером на пути в НАТО, чем все российские усилия в этом направлении. Похоже, представители официальной Москвы ограничатся в ближайшее время статусом заинтересованных наблюдателей и опытных советников, ведь желающих загребать для них каштаны из огня в избытке на Печерских холмах.

Есть повод выпить шампанского по результатам минувшей недели у Леонида Черновецкого. Он завершил на столичном уровне операцию «Вспомнить все», добившись избрания секретарем Киевсовета Олеся Довгого и с первого захода сформировав промэрское большинство. Показательно, что в него на правах полноправных участников вошли трое из пятерых членов Блока Катеринчука. Самому Николаю Дмитриевичу, не рискнувшему расстаться с парламентской пропиской ради усиления борьбы за интересы киевлян, остается выбирать, что для него лучше: признание собственной недальновидности или обличительный пафос в адрес замазанных ренегатством соратников. В любом случае триумф как на столичном, так и общенациональном уровне Катеринчуку отныне не угрожает. И даже лишение депутатских мандатов всех пятерых «катеринчуковцев» ситуацию никак не исправит.

Евгений Магда