Порошенко считает, что на Донбассе необходимо международное присутствие

Об этом он заявил на встрече с послами иностранных государств в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства.

"Украина выстояла. Уже много было сделано, чтобы она стала лучше. Мы не изменим этого пути - слишком много хороших украинцев пожертвовали своей жизнью для этого, и слишком много желания, сил и крови направлены на реализацию проекта "Европейская Украина", - подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что в прошлом году Украина сделала значительные шаги в реформировании страны, в том числе - запустило работу Национального антикоррупционного бюро и полиции, удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию.

Читайте такжеПосол Украины в ООН озвучил число миротворцев, необходимых для развертывания миссии на Донбассе

Глава государства подчеркнул, что в 2016 году, так же, как в 2015, остается много вызовов для Украины и всего мира - российская военная агрессия против Украинского государства, конфликт в Сирии, продолжающиеся миграционный кризис в Европе, рост угроз терроризма и экономического кризиса. Президент поблагодарил всех лидеров стран, которые поддерживали Украину, и подчеркнул, что основной целью 2016-го должно стать достижение мира в ней.

"Мы должны быть уверены, что наши стремления мира и справедливости не капитулируют перед силой, запугиванием и в угоду компромисса для экономического прагматизма", - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеПорошенко заявляет о готовности объявить очередную мобилизацию в случае необходимости

Как отмечают в пресс-службе главы государства, президент на встрече с послами отметил потребность в международном присутствии на Донбассе.