Экс-премьер РФ Касьянов: урегулирование конфликта на Донбассе за счет суверенитета Украины недопустимо

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

«Любой компромисс по урегулированию конфликта за счет суверенитета и территориальной целостности Украины – это фактическое наказание украинского народа», - считает Касьянов.

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По мнению политика, недопустимо наказывать народ за желание жить свободно.

«В чем же провинились украинцы? Недопустимо наказывать народ за его желание вступить в Европейский Союз, за желание жить свободно и определять судьбу самим», - уверен он.