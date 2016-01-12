Экс-премьер РФ Касьянов: урегулирование конфликта на Донбассе за счет суверенитета Украины недопустимо
12:20, 12 января 2016Политика
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Бывший премьер-министр России, сопредседатель Республиканской партии России - Партии народной свободы (РПР-ПАРНАС) Михаил Касьянов считает недопустимым любой компромисс по урегулированию конфликта на Донбассе за счет суверенитета и территориальной целостности Украины.
Касьянов считает недопустимым урегулирование конфликта за счет целостности Украины / Коммерсантъ
Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
«Любой компромисс по урегулированию конфликта за счет суверенитета и территориальной целостности Украины – это фактическое наказание украинского народа», - считает Касьянов.
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По мнению политика, недопустимо наказывать народ за желание жить свободно.
«В чем же провинились украинцы? Недопустимо наказывать народ за его желание вступить в Европейский Союз, за желание жить свободно и определять судьбу самим», - уверен он.
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