Грызлов посетил Киев в рамках деятельности контактной группы – МИД Украины

Об этом в эфире 5 канала сообщил директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев, передает Радио Свобода.

«Он приехал не как представитель Российской Федерации на двусторонние переговоры, он приехал как часть этого трехстороннего формата, который является важным механизмом для урегулирования ситуации на Донбассе. Этот визит мы расцениваем исключительно как его участие в Трехсторонней контактной группе», – сказал Макеев.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев прибыл представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

Бывший спикер Госдумы РФ Грызлов был назначен полномочным представителем России в Трехсторонний контактной группе 26 декабря 2015 года. Сначала Россию в контактной группе представлял Михаил Зурабов. Президент РФ Владимир Путин заменил его в апреле на Азамата Кульмухаметова.

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Напомним, на среду, 13 января, запланировано заседание Трехсторонней контактной группы. Последнее заседание контактной группы в Минске состоялось 22 декабря 2015 года.