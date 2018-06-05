Вехи недели. Правительственная бодрость, поправка с последствиями и натужное братание

Новогодние праздники ввели украинскую политику в состояние анабиоза. Добрых полторы недели в нашей стране словно и нет политики, а отдельные всплески только играют роль исключений, подтверждающих незыблемость правил. Может ли себе Украина в нынешнем состоянии столь продолжительное празднование – вопрос риторический, но некоторые политики всячески демонстрируют бодрость и уверенность в завтрашнем днем.

Телевизионные обращения «10 минут с премьер-министром» имеют все шансы стать политическим блокбастером года, ведь откровения Арсения Яценюка привлекают к себе внимание. Даже сравнение в рождественском поздравлении Петра Порошенко Путина с царем Иродом блекнет на фоне словесных эскапад премьера. Арсений Петрович сравнил действия своего правительства с польскими реформами, исключительно из скромности умолчав и о том, кто играет роль Бальцеровича, и какой оказалась судьба польского премьера-реформатора. Упирая на отказ от закупок российского газа, Яценюк сообщил согражданам рецепт, как уменьшить оплату жилищно-коммунальных услуг, если отопление жилых помещений недостаточно. Жаль, что в украинской системе координат этот способ остается нежизнеспособным.

Не менее революционными кажутся и предложения Арсена Авакова остановить на три месяца работу судов в Украине для реформирования судебной системы страны. Ничто не шевельнулось в сознании министра внутренних дел, работа которого без существования хотя бы намека на правосудие приобретает вполне очевидные признаки диктатуры.

Впрочем, говорить о рациональной работе власти не приходится. Если Верховная Рада ничтоже сумняшеся принимает бюджет-2016, в котором зашита поправка, предусматривающая введение электронного декларирования доходов чиновников до 2017 года, то и недавние баталии за обеспечение отсутствия дискриминации при трудоустройстве больше не кажутся чем-то иррациональным. Не боюсь ошибиться: большинству из тех, кто называет себя украинскими политиками, европейская интеграция нашей страны не нужна, поскольку она сделает их ненужными в новой конфигурации политических отношений. Что касается бюджета-2016, то, по всей видимости, имел место банальный договорняк для проталкивания далеко не идеального проекта главного финансового документа через сессионный зал Верховной Рады. И злополучная поправка, уверен, будет не единственным неприятным открытием.

Россия тем временем пристально следит за происходящим в Украине, чтобы использовать ситуацию в своих интересах. В Кремле в последнее время сменили тактику: вместо агрессивных атаках в социальных сетях на вооружение взята концепция «братских народов», отдающая идеологическим наследием Советского Союза. Хочется напомнить, что технология братания использовалась еще во время Первой мировой войны для разложения воинских подразделений на передовой. Просто в сегодняшних условиях технологии гибридной войны распространяются не только на участников боевых действий.

Евгений Магда