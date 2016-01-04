Die Welt: Дни России в качестве рая для покупателей сочтены

Об этом пишет Эдуард Штайнер в статье "Дни России в качестве рая для покупателей сочтены", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Это были короткие гастроли. В начале этого года, компания "Tengelmann" собиралась вывести на российский рынок сеть своих дискаунтеров "Plus". Компания объявила об открытии 150 продуктовых магазинов до 2022 года. Владельцы надеялись, что во время рецессии дешевые супермаркеты принесут хорошую прибыль.

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Но вышло иначе. "Tengelmann" заморозила свой выход на рынок. Экономическая ситуация в России оказалась хуже, чем считалось ранее. Российская деловая газета "Ведомости" сообщает, что причиной смены курса также считаются возрастающие трудности при закупке продуктов.

Tengelmann – не единственная фирма, которая осуществляет розничную торговлю, и прекращает свою деятельность в России. Британская сеть модных магазинов "Laura Ashley" в начале декабря сообщила, что закрывает два последних магазина в России. В сегменте дорогостоящих продуктов питания, в свою очередь, в конце ноября после нескольких лет убытков рынок покинула финская цепь "Stockmann", в настоящее время она продает свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

Начиная с середины прошлого года, рубль потерял более половины своей стоимости - это портит баланс коммерческих цепей. В немецкой компании "Metro" – номер шесть среди самых популярных розничных сетей в России – продажи упали почти на 20 процентов.

Общественное согласие на снижение уровня благосостояния

Из-за курса рубля импортные товары подорожали в два раза. Но не только валюта доставляет хлопоты торговым сетям. Недавно на шесть месяцев были продлены западные санкции, которые препятствуют доступу к капиталу на западе. И вдобавок, эмбарго на импорт западных сельскохозяйственных продуктов, которое Москва ввела в ответ на санкции.

Еще больше ситуацию усугубляет то, что Россия теперь хочет расширить запрет на украинские товары и ввела аналогичные ограничения на импорт продукции из Турции.

Страдают также потребители. Продуктовая инфляция в первые одиннадцать месяцев 2015 года выросла на 21,4 процента. Впервые с тех пор как Владимир Путин пришел к власти 15 лет назад, снизилась реальная заработная плата: к концу октября снижение составило 9,3 процентов.

Снижение уровня жизни происходит "с общественного согласия ", - сказал заместитель министра экономики Алексей Ведев. Другими словами: россияне согласны на личные жертвы, потому что страна при Путине вновь обретает геополитическое значение. Но ситуация "вызывает тревогу".

Положение розничных сетей крайне сложное, они привыкли к потребительскому буму: согласно опросу Левада-центра, 58 процентов россиян экономят на еде. Год назад их число составляло 37 процентов.

По оценкам министерства экономики, в 2015 году розничные продажи сократились на 8,5 процентов. Особенно сложно было во второй половине. Это также коснулось ведущей российской розничной сети "Магнит", которая ведет бизнес, главным образом, в российской провинции, вдалеке от больших городов.

Дискаунтеры чуют выгоду

Хотя в первые одиннадцать месяцев прошлого года сеть смогла увеличить свои доходы на четверть до 845,8 млрд рублей (10,8 млрд евро). Но рост замедлился в ноябре до самого низкого темпа за десять лет.

В кризисном режиме работает даже Жан-Пьер Жермен, руководитель французской сети "Auchan" в России, которая занимает третье место в российском рейтинге. "С июля мы видим устойчивое снижение, которое связано с кризисом, ростом цен и, конечно, с более низкой покупательной способностью", - говорит он.

Это заставляет торговые сети экономить. Как уже показала в этом году X5 – вторая по величине российская розничная сеть, более вероятными станут слияния и поглощения.

В целом, прошло то время, когда Россия считалась одной из самых привлекательных стран для иностранных розничных сетей. В глобальном рейтинге розничной торговли А. Т. Кирни страна потеряла девять пунктов и теперь занимает 21 место.

Но она по-прежнему привлекательна для многих инвесторов. Несмотря на решение "Tengelmann и Co", многие отраслевые эксперты считают, что на данный момент оптимальные условия создались именно для дискаунтеров. Так за последние три года появилась новая цепь дешевых товаров под названием "Верный", у которой 457 магазинов.

Но другие также хотят остаться во всеоружии на тот случай, если российские экономические показатели снова вырастут. "Metro" остается верной России и планирует продолжать открывать новые магазины. Так же, как "Auchan".

Первым критерием для определения того, не ошиблись ли они в своих расчетах, станет Рождество. Россияне никогда не тратят больше денег, чем во время подготовки к этому празднику. Но если они хотят организовать празднества на уровне прошлого года, им придется в этом году потратить на 28 процентов больше. Согласно данным статистического бюро Росстат, именно настолько подорожала рождественская корзина, в сравнении с прошлым годом.

Уходят не только торговые гиганты

Розничная торговля в России в плохом состоянии, потому что российская экономика находится в рецессии. Согласно разным прогнозам, в 2015 году валовой внутренний продукт сократился примерно на 4 процента. Цена на нефть важного для России североморского сорта Brent в декабре вновь резко упала ниже 38 долларов за баррель. Исчезает перспектива того, что в 2016 году она снова может вырасти.

Преждевременно говорить, что пик кризиса уже пройден, - заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин и тем самым возразил своему давнему другу Владимиру Путину. В любом случае, в стране распространяется убеждение, что нынешний преимущественно структурный экономический кризис будет продолжаться довольно долго.

Уходят даже компании из других отраслей. Например, американская нефтяная компания "Conoco Phillips" недавно приняла решение полностью покинуть Россию после 25 лет работы там. В автомобильной промышленности, "General Motors" закрыли двери своего завода в Санкт-Петербурге. Авиакомпании сокращают количество рейсов в гигантскую империю. И западные издатели продают свои российские издания.

Их даже вынуждают пойти на этот шаг, потому что новый российский патриотический закон об иностранных владельцах позволяет им владеть максимум 20 процентами акций российских изданий. Так, Axel Springer SE ("Welt", "Bild") недавно был вынужден быстро продать свой ведущий российский деловой журнал "Forbes".