Отношения ЕС с Украиной стали глубокими и развитыми – депутат Европарламента

Такое мнение он высказал в интервью УНИАН.

Напомнив, что вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, политик сказал: «Никогда ранее отношения между Киевом и Брюсселем не были такими глубоко организованными и развитыми. Теперь мы говорим друг с другом как настоящие партнеры».

Ауштрявичюс отметил, что есть изменения и в сфере сотрудничества между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом.

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«За это время диалог с нашими украинскими коллегами стал лучше, чем раньше. Я заметил, что мы начали говорить все больше на одном языке. Наконец я вижу больше доверия и готовности открыто говорить о проблемах и искать решения, а не прятать их», - констатировал европарламентарий.

По его словам, ЕС ожидает от Украины продолжения реформ, «потому что это единственный путь вперед».

«Для реализации многих реформ необходимо иметь работающую систему координации для достижения конкретных результатов. Однако все еще присутствуют нерешительность принимать решения и сопротивление старой системы, которые должны быть преодолены», - добавил Ауштрявичюс.

Политик уверил, что Европарламент будет продолжать курс политической поддержки Украине всеми средствами.

«Санкции ЕС в отношении России остаются важным процессом, за которым мы будем наблюдать», - подчеркнул он.

Ауштрявичюс также отметил, что «важным для украинского народа стало положительное решение о либерализации визового режима».

При этом он заметил, что предложение Европейской комиссии в отношении Украины будет рассматриваться парламентом вместе с Грузией. То есть, отдельного голосования по Украине не будет.