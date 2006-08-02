Будет ли Партия регионов выполнять решение о роспуске парламента

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подаст его кандидатуру на должность премьера в ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам сразу после завершения политических консультаций под председательством Президента Украины о возможности роспуска ВР.

«Я законопослушный человек и очень верю, что Президент такое представление (о назначении главы правительства. - УНИАН) подаст», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, будет ли Партия регионов выполнять решение Президента о роспуске парламента, если такое решение будет.

При этом В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность в том, что на сегодняшний день необходимо, чтобы именно он возглавил правительство. По словам В.ЯНУКОВИЧА, об этом, по крайней мере, свидетельствуют результаты социологических опросов.

Лидер Партии регионов также заявил, что в результате его вчерашних десятичасовых консультаций с Президентом Украины он «впервые услышал от Президента» те мысли, которые волнуют и его самого. Кроме того, по словам В.ЯНУКОВИЧА, у него и у Президента есть много общего в виденье стратегии развития государства, но в то же время есть разногласия в вопросах тактики.