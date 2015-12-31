УКРОП поздравил украинцев с Новым годом и поблагодарил за поддержку

Рік боротьби й перемог Команда УКРОПу щиро дякує усім своїм однодумцям та патріотам України за підтримку!Разом з вами ми стали на шлях перемоги. І ми переконані, що нам до снаги побороти ворогів України, аби зробити нашу рідну країну сильнішою та заможнішою. Адже цього не зробить ніхто, крім нас.Слава Україні! Героям слава! Posted by УКРОП Українське об'єднання патріотів on Wednesday, 30 December 2015

Команда политической партии УКРОП поздравила украинцев с Новым годом и поблагодарила за поддержку.

Свое видеопоздравление они опубликовали в Фейсбуке.

"Искренне благодарит всем своих единомышленников и патриотов Украины за поддержку", - говорится в поздравлении.

"Вместе с вами мы стали на путь победы. И мы убеждены, что нам по силам побороть врагов Украины, чтобы сделать нашу родную страну сильнее и богаче. Ведь этого не сделает никто, кроме нас. Слава Украине! Героям слава!", - говорится в обращении.