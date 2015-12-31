Не расслабляйтесь.

Снова год прошел. Теперь вот новый начинается. А у нас в жизни мало что меняется – во всяком случае, в лучшую сторону. Нет, не у всех: у кого-то прекращаются уголовные дела, так как бриллианты превратились в стекло; у кого-то рекордными темпами растет сеть магазинов сладостей, у кого-то на корпоративе выступала певичка с обнаженной грудью; кто-то получил бюджет с заложенными в нем сотней-другой миллионов на карманные расходы; а кто-то вместо тюрьмы успешно прошел переаттестацию и будет защищать тех, кого пару лет назад пытался убить и искалечить…

Но все эти кто-то – счастливое меньшинство, большинство же, оплачивая в уходящем году гигантские чеки за поддержание своей жизнедеятельности – тепло, воду, свет, элементарную еду, остается с ощущением неполученного подарка.

Одним из главных пожеланий на коллективном праздновании Нового года-2014 на площадях в разных городах Украины было обретение справедливости.

Одним из главных пожеланий на коллективном праздновании Нового года-2014 на площадях в разных городах Украины было обретение справедливости. Увы, Дед Мороз aka Санта Клаус не смог решить эту проблему, и фискальные органы выворачивают из карманов тех, кто ночевал в промерзлых палатках на Майдане, последнее, прокуратура не способна увидеть состава преступления в действиях соратников беглого Януковича, суды оправдывают злодеев (зато исправно осуждают патриотов), народными депутатами и мэрами городов становятся те, кого в приличной стране и в обычную тюрьму бы не пустили, в здании, являющимся, де-факто, братской могилой, компания из страны, чьи солдаты и оружие убивают украинцев, открывает кафе… В общем, со справедливостью у нас по-прежнему туго.

И это ведь – не первый год уже. Что как бы наталкивает на мысль о том, что Дед Мороз намекает: ребята, вы не по адресу. Иными словами, нельзя уповать на высшие силы или мифических персонажей в этом непростом деле – поиске и обретении справедливости. Тут придется самим поработать. Без вариантов, братцы.

А как, спросите, поработать? Да также, как уже научились: проявляя ответственность. Мы же это делали на Майданах в палатках, на диванах в Фейсбуке, в продуктовых магазинах (рассматривая страну-производителя товара), в экипировочных лавках (приобретая на фронт бронежилеты), в терминалах для перевода денег (снабжая средствами волонтеров). И ни у кого вопросов не возникло, что делать и зачем: каждый сам для себя решил, каким будет его вклад в будущее, и внес его.

Но мы сделали ошибку, решив, что однократное проявление ответственности, единоразовое упражнение с походом на выборы полтора года назад обеспечит качественный аутсорс в вопросе модернизации государства, в котором мы живем, и которое задает нам темп, ритм и влияет на комфорт и качество жизни. Мы расслабились и перестали контролировать власть, решив, что на «этих» не нужно оказывать давление, мы решили, что не так уж и важно ходить на дальнейшие выборы, столь многочисленные в последние полтора года, мы дали власть имущим убедить себя в том, что можно спокойно забыть их обещания и присягу…

И это было ясно еще год назад, но мы расслабились, решив, что нужно еще немножко подождать, а уж дальше – все как по маслу пойдет. И вот, события 2015-го (или отсутствие тех событий, которых мы от него ждали), со всей беспощадностью нам на эту ошибку указали.

В этом виноваты, в разной степени, все мы.

А, раз так, значит – на следующий год придется нам поработать над ошибками.

А, раз так, значит – на следующий год придется нам поработать над ошибками. У каждого они – свои: кому-то нужно перестать платить, наконец, взятки и откаты (вот, совсем перестать!), кто-то должен подняться с уютного дивана и пойти на митинг, кому-то предстоит совершить над собой сверхусилие и добрести до избирательного участка, кто-то обязан порвать свою липовую медсправку и все же посетить военкомат... В общем, есть, чем заняться, есть, куда меняться. Главное – начать.

Хотя бы – начать осознавать, что в жизни, даже после наших личных подвигов, какими бы они ни были, не изменился глобальный принцип: за нас никто ничего не сделает. Нельзя назначить кого-то ответственным за нашу собственную жизнь. Нельзя выбрать Мессию. Нельзя просто просить о справедливости. Ее по-прежнему нужно методично добиваться.

Нас ждет очередной непростой год. Но мы-то к сложностям уже привыкли. Главное в этом смысле – не ждать, что они, сложности, скоро закончатся. Точнее, что они закончатся сами собой.

Так что предлагаю попросить у Деда Мороза энергии и упорства для изменения себя и своего окружения. А новые мы, с нашим новым окружением – даже без помощи новой полиции – сможем добыть себе и нашу новую страну.

Подумайте над этим.

С Новым годом!

Не расслабляйтесь.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН