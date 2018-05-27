Большинство поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины

Подавляющее большинство посетителей УНИАН-сайта поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. И только менее четверти выступают против. В опросе принял участие 1451 респондент (в сумме на украинско- и русскоязычной версиях сайта, по состоянию на 12:00, 2 августа).

Вопрос на вэб-сайте УНИАН сформулирован так: “Поддерживаете ли Вы европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины?” “Да”, - сказали 60,5% (878 респондентов); “Нет” – 24 % (349). Поддерживают только европейскую интеграцию – 13,2% (192). Ответ “другое” дали 1,4% (20 человек), свой вариант ответа предложили 0,8% (12).

Таким образом, в соответствии с опросом УНИАН, европейский курс Украины в целом поддерживает 73,5% посетителей, абсолютное большинство которых одобряет интеграцию в евроатлантические структуры.

Среди “своих вариантов” есть, в частности, такие: “Только в НАТО”; “Построим Европу в Украине”; “Решение по этому вопросу – после проведения референдума”; “Нейтралитет”; “Кому вы там нужны”; “С Россией”; “Нет, нам туда еще очень далеко”; “Рано”.

Опрос продолжается.

От МОДЕРАТОРА. Здесь суммированы показатели на русско- и укриноязычной версиях сайта: http://www.unian.net/vote/?lang=1&vote_id=53