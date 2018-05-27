Украина замерла в ожидании

Можно предвидеть несколько вариантов:

Первое. Президент объявляет о роспуске парламента и назначает новые выборы.

Второе. Президент объявляет о том, что представляет кандидатуру Януковича в Верховную Раду, как того требует Конституция, с предостережением, что сам он эту кандидатуру не поддерживает.

Третье. Президент представляет кандидатуру Януковича в Верховную Раду и объясняет, что это стало возможным благодаря длительным консультациям с участниками политического процесса и достигнутому консенсусу. До 12 часа ночи время еще есть...

Четвертое. Президент объясняет, что в соответствии с Конституцией рассмотрел кандидатуру Януковича, предложенную коалицией, но отклоняет ее (по таким-то причинам...).

Однако в воздухе висит ожидание именно роспуска. Возможно, потому, что достаточно много граждан хотят услышать от Президента именно этого? Или потому, что вся Украина чувствует несоответствие между теми, кто сидит в парламенте, и теми, кто смотрит на них по телевизору?

В последние дни от высшего законодательного органа повеяло собраниям в Северодонецке, состявшемся зимой 2004 года, которое поставили под сомнение целостность государства. А теперь об этом же мы слышим уже из Киева - из органа, который и должен отстаивать эту целостность.

О чем же Президент так долго советовался с Януковичем?

По-видимому, предложил ему то же, что в свое время Юлии Тимошенко. Сначала давайте подпишем документ, который ляжет в основу новой коалиции и будет служить ориентиром для последующей работы парламента, а должности - дело второстепенное... Но и Янукович пошел путем Тимошенко: если я не премьер-министр, то зачем мне какие-то ориентиры...

Долгие часы, которые Президент провел с Януковичом, скорее всего, ушли на обсуждение кадровых раскладов (о чем же еще они могли так долго говорить?). И проблема трудоустройства для Виктора Федоровича, наверное, оказалась вопросом самым принципиальным. Периодические выбросы провокационных заявлений со стороны Кушнарева–Черновола подтверждают это. Даешь должность, а дальше – гуляй рука...

Похоже, Президент долго и настойчиво взвешивал возможные варианты разрешения парламентского кризиса. Для этого дал возможность всей Украине лицезреть своих “героев”, которые за круглым столом в Секретариате выставляли напоказ свою ограниченность и узколобость.

Мне лично не верится в роспуск парламента. Но так же не верится, что в ХХІ веке в демократической стране власть может удерживать парламент, взгляды которого не отвечают взглядам тех, кто его избрал.

Оксана Охримчук, г. Киев