Социалисты потирают руки в ожидании досрочных парламентских выборов

Секретарь политсовета СПУ Станислав НИКОЛАЕНКО считает, что в Верховной Раде Украины в течение месяца должна быть сформирована новая коалиция или объявлено о досрочных парламентских выборах.

Об этом говорится в его комментарии, размещенном на сайте Соцпартии.

По словам С.НИКОЛАЕНКО, «ситуация обострилась с выходом двух депутатов из правящей коалиции”. “Ведь статья 83 Конституции Украины говорит, что в коалицию депутатских фракций входит большинство народных избранников от конституционного состава Верховной Рады Украины, а в настоящее время в коалиции всего 225 депутатов», - заявил С.НИКОЛАЕНКО

По его словам, «коалиция развалилась и фактически прекратила свою деятельность”. Он отметил, что теперь в течение месяца следует либо формировать новую коалицию, либо по окончании срока объявлять досрочные парламентские выборы. “Такой шаг был бы закономерным”, - считает С.НИКОЛАЕНКО.

По его мнению, нынешний парламент “является наиболее неэффективным из всех предыдущих”. "Парламент демонстрирует полную несостоятельность решать человеческие проблемы, своевременно реагировать на экономические и политические вызовы настоящего. Рост цен, инфляция, полное разочарование людей во власти, неспособность выполнять обещанное избирателям, постоянные споры в правящей коалиции, свидетельствуют о полной недееспособности высшего законодательного органа», - заявил секретарь политсовета СПУ.