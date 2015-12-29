Зачем сажать укроп под елку?

Процесс Корбана поставил жирную кляксу в конце политического сезона в Украине. С каким бы выражением лица ни появился Петр Порошенко в новогоднюю ночь на телеэкранах, какие бы слова ни говорил – многие украинцы, глядя на него, будут, среди прочего, вспоминать о скандальном деле Корбана.

Прошлым летом мне довелось делать интервью с главным раввином Украины Моше Асманом. В контексте беседы о ситуации в стране ребе подчеркнул, что главная беда и проблема Украины – отсутствие честного суда. Все остальное – производные от этого обстоятельства.

Почему же победители, олицетворяющие силы добра и света, ведут себя точно так же, как Янукович и его приспешники?

Что в очередной раз показало дело Корбана? Отставим в сторону неоднозначную личность обвиняемого и его репутацию рейдера, выведем за скобки вопрос о состоянии его здоровья. Даже если представить, что Геннадий Корбан виновен во всех смертных грехах и здоров как бык, разве это хоть как-то оправдывает ночной арест целой армией, назначение компрометированного судьи, многочисленные нарушения судебной процедуры за гранью издевательства, многочасовое судебное заседание в выходные дни, титушек в зале суда и многое другое?

По факту мы все увидели классическое кривосудие в лучших традициях процессов над Юрием Луценко и Юлией Тимошенко. Но то ведь был бандитский режим, против которого люди вышли на Евромайдан. Почему же победители, олицетворяющие силы добра и света, ведут себя точно так же, как Янукович и его приспешники?

Если такой судейский произвол возможен по отношению к богатому и могущественному человеку, то на что рассчитывать в подобной ситуации обычному украинскому гражданину?

Многих в контексте скандала с Корбаном интересует не столько, симулирует он или действительно тяжело болен, виноват ли или ошельмован, а то, почему наш суд взялся за одного из спасителей Днепропетровщины от сепаратистов – в то время, как масса бывших сподвижников и подельников Януковича, открытых симпатиков России, чьи аферы общеизвестны, преспокойно ходит на свободе, а кое-кто и заседает в Раде. И еще: если такой судейский произвол возможен по отношению к богатому и могущественному человеку, то на что рассчитывать в подобной ситуации обычному украинскому гражданину?

И не надо быть шибко умным, чтобы понимать, что дело Корбана – это сублимация отношения Петра Порошенко к Игорю Коломойскому. Не имея возможности расправиться с опальным бизнесменом, президент вымещает негативные эмоции на его соратнике Геннадии Корбане. К тому же Корбан – руководитель перспективной, оппозиционной по отношению к Порошенко, политической силы, партии УКРОП. Да еще и претендент на депутатский мандат, освобожденный новым мэром Днепропетровска Борисом Филатовым. Да к тому же и один из его адвокатов Андрей Богдан является первоочередником на вхождение в Раду по списку БПП, который составляли еще во времена мирных отношений Порошенко с Коломойским. То есть, по совпадению и совокупности множества факторов Корбану прямой путь в каталажку. Нет, безусловно, президент скажет, что он не вмешивается в дела судебной власти, что Корбана преследуют по серьезным обвинениям, но мы же не маленькие и кое-что понимаем.

Корбана взяли, дождавшись завершения израильского визита Порошенко – во избежание ненужных вопросов.

Помпа и спешка, с которыми Корбана ночью взяли из дома в Днепропетровске и перевезли в Киев, породили ряд конспирологических версий. Среди прочих высказывалось предположение, что акцию спровоцировал вопрос израильского журналиста о деле Корбана, заданный во время визита Порошенко в Израиль. Мол, Петр Алексеевич был так недоволен, что распорядился прищемить Корбана в отместку за свое испорченное настроение. Однако сам журналист Шимон Бриман сказал мне, что это маловероятно: слишком мало времени прошло между интервью в Иерусалиме и акцией в Днепропетровске, такие вещи требуют серьезной подготовки. И, в свою очередь, предположил, что Корбана взяли, дождавшись завершения израильского визита Порошенко – во избежание ненужных вопросов.

Как бы то ни было, в сухом остатке мы имеем сильнейший репутационный ущерб для украинского правосудия и украинского президента. Неуклюжая юстиция и силовики по вызову уже сделали из Корбана мученика, и любой дальнейший ход будет только способствовать ухудшению ситуации.

Плохой получился подарок к Новому году. Для всех.

Игорь Левенштейн