После того как два депутата прозападной правящей коалиции заявили о своем уходе, над Украиной нависла угроза политически нестабильного лета. Первые переговоры не принесли никаких ощутимых результатов. В связи с этой запутанной ситуацией страдает репутация всей "оранжевой" коалиции

Как это уже происходило несколько раз после успешной "оранжевой революции" конца 2004 года, в украинской столице снова заговорили о тяжелом политическом кризисе. На этот раз он связан с именами двух депутатов "оранжевого" правящего лагеря Игоря Рыбакова и Юрия Бута. В пятницу они заявили о том, что прекращают парламентское сотрудничество с правящей коалицией в Верховной Раде. При этом они не захотели отдавать свои депутатские мандаты – что делает невозможным приход на их место других людей. Коалиция, состоящая из депутатов пропрезидентской "Нашей Украины – Народной самообороны" (НУНС) и Блока Юлии Тимошенко (БЮТ), тем самым потеряла большинство в парламенте. Теперь она имеет 225 из 450 мест в парламенте.

Ющенко против Тимошенко

Рыбаков (БЮТ) заявил о том, что больше не может закрывать глаза на коррупцию в таможенном ведомстве и попустительство со стороны высших государственных чиновников. Депутат Бут (НУНС) назвал неэффективное сотрудничество между кабинетом министров и секретариатом президента мотивом своего выхода из коалиции. При этом примечательно, что обе фракции лишились по одному депутату, то есть ни одна из партий не несет полной ответственности за политический кризис. Это конец "оранжевых", радуется лидер украинской оппозиции Янукович, который, будучи премьер-министром, четыре года назад был замешан в подтасовке результатов выборов.

Политический кризис, разразившийся в результате выхода из коалиции двух депутатов, свидетельствует прежде всего о том, насколько шатка в действительности правительственная коалиции во главе с Тимошенко. Кроме того, этот конфликт, для которого характерны обоюдные обвинения, показывает, что причиной кризиса являются на самом деле не капризы двух относительно молодых украинских политиков, а намеченные самое позднее на 2010 год президентские выборы. Действующий глава государства Ющенко открыто стремится занять эту должность и во второй раз. Но и Юлия Тимошенко неустанно демонстрирует свой интерес к высшему государственному посту.

Как секретариат президента, так и ведомство Тимошенко бросают колкости в адрес друг друга – это стало особенно очевидным на фоне несчастья в шахте на Донбассе, произошедшем в конце недели. Так, Ющенко подверг в понедельник критике "безответственность" кабинета Тимошенко в отношении угольной промышленности. С некоторой долей удивления наблюдатели в Киеве констатировали, что Ющенко, по всей видимости, удается хуже сотрудничать с ориентированной на Европу Тимошенко, чем в свое время с почитателем Путина Януковичем.

Слухи о новых союзах

Из окружения Тимошенко часто доносятся обвинения, заключающиеся в том, что Ющенко планирует договориться со своим бывшим заклятым врагом Януковичем о создании большой коалиции. Ценой этого шага навстречу должна стать поддержка Януковичем Ющенко во время президентской избирательной кампании. Согласно последним результатам опросов, проведенных фондом "Общественное мнение", если бы выборы проводились сегодня, то 23% респондентов отдали бы свои голоса за Януковича, 21% – за Тимошенко и 7% проголосовали бы второй раз за Ющенко.

В начале этой недели в Киеве стали усиленно распространяться слухи о том, что депутат Блока Юлии Тимошенко Юрий Рыбаков якобы может вернуться в правящий лагерь. Тем самым коалиции снова удастся набрать незначительный перевес в 226 голосов. Политические наблюдатели обращаются к правительству с требованием расширить коалицию за счет небольшого Блока Литвина – даже при том, что в обмен на это придется пожертвовать парой постов. Кроме того, ходят слухи о возможном проведении досрочных выборов в случае, если Тимошенко не удастся провести закон о бюджете, изменения в котором должна принимать Верховная Рада.

Разочарование эти мелкокалиберные разборки вызывают прежде всего у самих украинцев, сотни тысяч которых поддержали в конце 2004 года "оранжевые" силы, неделями выстаивая в демонстрациях при минусовой температуре. Кроме того, в результате всего это страдает и международная репутация Украины.

Neue Zürcher Zeitung (Старейшая влиятельная газета Швейцарии, одно из самых информированных изданий Европы, настольная газета ведущих политиков немецкоговорящих стран)