Ющенко хочет выставить приватизацию по Тимошенко на "всемирные смотрины"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что украинская приватизация должна проводиться через открытые международные конкурсы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью европейским изданием - французской газете La CROIX, немецкой газете Süddeutsche Zeitung и испанской газете АВС.

В частности, говоря об экономической ситуации в Украине, Президент критически оценил ряд шагов правительства, в частности, по ограничению экспорта зерна и растительного масла, позицию относительно приватизации.

«Я убежден, что украинская приватизация должна проводиться через открытые международные конкурсы, но я против того, чтобы средства от приватизации использовались на потребление... Самое главное - это усиливает инфляционный маховик», - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что за 5 месяцев текущего года инфляция превысила 13%.

По убеждению главы государства, правительственная политика должна, прежде всего, обеспечивать стабильность в государстве, а на ее базе - развитие и симметрично выстроенную социальную политику.

***Ежедневная французская газета общественно-политического направления La CROIX была основана 120 лет назад - сегодня ее ежедневный тираж составляет около 120 тыс. экземпляров.

Крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung была основана в 1945 году и издается в Мюнхене. Ежедневный тираж издания - 500 тыс. экземпляров.

Одна из ведущих общенациональных ежедневных испанских газет АВС основана в 1904 году и имеет ежедневный тираж 280 тыс. экземпляров. Издание имеет корпункты практически во всех крупных мировых столицах.