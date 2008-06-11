Ющенко хочет выставить приватизацию по Тимошенко на "всемирные смотрины"
Президент просит не проедать средства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что украинская приватизация должна проводиться через открытые международные конкурсы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью европейским изданием - французской газете La CROIX, немецкой газете Süddeutsche Zeitung и испанской газете АВС.
В частности, говоря об экономической ситуации в Украине, Президент критически оценил ряд шагов правительства, в частности, по ограничению экспорта зерна и растительного масла, позицию относительно приватизации.
«Я убежден, что украинская приватизация должна проводиться через открытые международные конкурсы, но я против того, чтобы средства от приватизации использовались на потребление... Самое главное - это усиливает инфляционный маховик», - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что за 5 месяцев текущего года инфляция превысила 13%.
По убеждению главы государства, правительственная политика должна, прежде всего, обеспечивать стабильность в государстве, а на ее базе - развитие и симметрично выстроенную социальную политику.
***Ежедневная французская газета общественно-политического направления La CROIX была основана 120 лет назад - сегодня ее ежедневный тираж составляет около 120 тыс. экземпляров.
Крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung была основана в 1945 году и издается в Мюнхене. Ежедневный тираж издания - 500 тыс. экземпляров.
Одна из ведущих общенациональных ежедневных испанских газет АВС основана в 1904 году и имеет ежедневный тираж 280 тыс. экземпляров. Издание имеет корпункты практически во всех крупных мировых столицах.