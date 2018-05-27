Президент получил ”четверку” за прозрачность

В июле интегрированный индекс прозрачности власти в Украине, который определяет УНИАН, несколько снизился по сравнению с июнем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 4 фокус-групп, проведенного УНИАН в рамках проекта “УНИАН – Прозрачная власть”, который реализуется при содействии Фонда развития украинских СМИ Посольства США в Украине

В июле этот индекс составлял 4,075 балла против 4,9 баллов в июне.

Уровень прозрачности центральных властных институтов в июле составлял:

Верховная Рада Украины – 4,5 балла (в июне – 5,82)

Национальный банк Украины – 4,5 (в июне – 4,92)

Президент Украины и Секретариат Президента – 4,2 (в июне – 4,81)

Кабинет Министров Украины – 4,3 (в июне – 4,7)

Совет национальной безопасности и обороны Украины – 3,0 (в июне – 4,16).

Интегрированный индекс прозрачности министерств и центральных органов власти со специальным статусом в июле составлял (по уровню его снижения):

Министерство иностранных дел – 4,8 балла (в июне – 5,89)

Министерство финансов – 4,8 (в июне – 5,04)

Министерство обороны – 4,7 (в июне – 5,34)

Министерство экономики – 4,6 (в июне – 4,89)

Министерство юстиции – 4,5 (в июне – 5,26)

Министерство внутренних дел – 4,4 (в июне – 4,78)

Фонд государственного имущества – 4,3 (в июне – 4,74)

Министерство охраны окружающей среды – 4,1 (в июне – 4,37)

Антимонопольный комитет – 4,0 (в июне – 3,95)

Пенсионный фонд – 3,9 (в июне – 4,45)

Министерство здравоохранения – 3,9 (в июне – 4,27)

Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 3,7 (в июне – 4,04)

Государственная налоговая администрация – 3,7 (в июне – 4,04)

Государственная таможенная служба – 3,4 (в июне – 3,55)

Министерство топлива и энергетики – 3,2 (в июне – 3,28).

Для определения интегрированного индекса открытости центральных органов власти было опрошено 4 фокус-группы.

Индекс-1 определяли эксперты - экономисты, политологи, социологи, работники аналитических центров, то есть люди, которые профессионально работают с информацией об органах власти, контактируют с властными структурами непосредственно, следовательно, могут оценить степень их открытости, ответственности и подотчетности обществу.

Индекс-2 определялся как среднеарифметическое всех оценок, данных членами фокус-группы журналистов на основании четырех критериев: оперативность и объективность информирования СМИ пресс-службой ведомства; прозрачность и демократичность для СМИ условий аккредитации; доступность для СМИ руководителей ведомства и его специалистов; системность информирования СМИ, а через них – подотчетность общественности (наличие регулярных брифингов, организация посещений ведомства журналистами и т.п.).

Индекс-3 определялся как среднеарифметическое всех оценок во время заочного электронного голосования посетителей сайта УНИАН.

Индекс-4 определялся по результатам ежемесячного социологического опроса 1500 киевлян.

Интегрированный индекс открытости центральных органов власти определялся с помощью всех четырех индексов-оценок по формуле: Инд.-интегр. = (Инд.-1 х 1,2 + Инд.-2 х 1,1 + Инд.-3 х 1,0 + Инд.-4 х 1,0):4. То есть, коэффициенты повышают значение оценок экспертов (в 1,2 раза, то есть на 20%) и журналистов (в 1,1 раза, то есть на 10%), по сравнению с более субъективными оценками прохожих и пользователей Интернет.