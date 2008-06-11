Иски потерпевших к "скниловским" генералам суд оставил без рассмотрения

Апелляционный военный суд Центрального региона оправдал четырех бывших руководителей Военно-Воздушных Сил Украины, причастных к организации авиашоу на Скниловском аэродроме: первого заместителя главнокомандующего Военно-воздушных сил Сергея ОНИЩЕНКО, бывшего главнокомандующего ВВС генерал-полковника запаса Виктора СТРЕЛЬНИКОВА, бывшего заместителя главнокомандующего ВВС по боевой подготовке генерал-лейтенанта запаса Александра ВОЛОШЕНКО и бывшего заместителя начальника по боевой подготовке генерал-майора запаса Владимира АЛЕКСЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, такой приговор сегодня объявила коллегия судей данного суда.

Как отмечается в приговоре, суд не нашел оснований для привлечения к уголовной ответственности обвиняемых, поэтому считает необходимым оправдать всех четверых в полном объеме. Также коллегия судей пришла к выводу, что нет состава преступления в их действиях. «Каждый признан невиновным», - отмечается в решении суда.

В то же время суд отменил всем четырем генералам меру пресечения - подписку о невыезде и арест на имущество. В то же время гражданские иски потерпевших и иск заместителя Генпрокурора о возмещении морального и материального ущерба оставлены без рассмотрения.

Как отмечается в постановлении суда, приговор может быть обжалован на протяжении одного месяца в Верховном Суде Украины.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года на военном аэродроме Скнилов в результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в частности 28 детей. Еще 500 лиц признаны судом потерпевшими.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам. На данное время наказание в тюрьме отбывает только пилот Владимир ТОПОНАР.

Уголовные дела в отношении четырех генералов Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство.

25 февраля этого года Военный апелляционный суд Центрального региона начал рассмотрение уголовного дела по обвинению четырех генералов ВВС Украины, причастных к организации авиашоу на Скниловском аэродроме: С.ОНИЩЕНКО, В.СТРЕЛЬНИКОВА, А.ВОЛОШЕНКО и В.АЛЕКСЕЕВА.