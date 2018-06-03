Два букета для Лесика - лучшего в Украине спикера и настоящего христианина

И снова Лесик… Олесь Станиславович Довгий снова секретарь Киеврады. Киевской команде демкоалиции остается вылавливать нарушения при голосовании за него, убеждать, что у Черновецкого не было никаких 62 голосов, и туманно рассуждать, что, согласно императивного мандата три катеринчуковца не имели права голосовать вообще. Работа у них такая теперь – оппозиционная.

Леонид Михайлович победил почти триумфально. За Довгого проголосовало 62 депутата, получасом ранее - столько же за повестку сессии, сформированную Черновецким, и ровно столько же за создание счетной комиссии и другие процессуальные вещи.

«Большинство будет расти, но нам пока хватит 62 голоса», - скажет позже на коротком брифинге Черновецкий. Такое циничное полупризнание, что, мол, я умею работать с депутатами. Интересно, что, подытоживая голосование, и оглашая цифру «62», проголосовавших за Довгого, Черновецкий, милостиво улыбаясь, громко в микрофон спросит: «А что, БЮТ не возражает? Все ведь правильно проходило?» И БЮТ молчал.

Но давайте по порядку. Черновецкий зашел в сессионной зал Киевсовета. Изъяснялся как всегда на суржике, не заканчивал предложений, терял нить мысли, но открыл сессию, объявил повестку. Возникла перепалка по тому поводу, можно ли идти по повестке, предложенной мэром, или нужно сначала создавать фракции, а потом избирать секретаря, или нельзя. БЮТ и Блок Кличко настаивал, что нельзя. К микрофону кинулся Александр Пабат. Его высказывания в поддержку Черновецкого мэр сопровождал фразой: «Отлично, Александр»… «Фракции созданы, заявления подписаны и они переданы в Секретариат Киеврады», - просили прекратить дискуссию члены большинства.

Как тяжело быть пленными, Или про судьбу Николя

Леонид Михайлович вынужден был прервать сессию. «Извините, но случилось необычное происшествие. Народный депутат Украины Николай Катеринчук закрыл своих депутатов из Киеврады за дверью на ключ в своем офисе. И их теперь освобождают, там милиция, пожарные, я прошу на полчаса перерыв», - объявил Леонид Михайлович. Вот так разрешилась интрига с блоком Катеринчука. Для, по слухам, работающего на мэра и, как говорят, проплаченного мэром нардепа нашеукраинца Николая Катеринчука пришло время определяться, на чьей он стороне. И ему очень не хотелось войти в историю техническим кандидатом «плохого Черновецкого». Мы не знаем точно, на каком этапе Николай Катеринчук решил, что он сделал свою работу и уже ничего не должен Черновецкому. Говорят, что уже во время подсчета голосов он проявил характер и сказал, что в большинство вступать не будет, и что бедному Михалычу пришлось натягивать голоса ГАКу. Но то, что лично Катеринчук не будет вступать в большинство, не значит, что не будут остальные парни его фракции – друзья семьи Леонида Михайловича. Вот Катеринчук и пошел на такой шаг – закрыл депутатов в своем офисе. Как бы продолжение его стратегии: не выметем Черновецкого из города, так хоть нашкодничаем. Члены блока Черновецкого охотно давали журналистам адрес офиса Катеринчука, чтобы те могли съездить и посмотреть, как освобождают сателлитов мэрского блока. Члены БЮТ, посмеиваясь, подтверждали, что все так и обстоит, как рассказывает мэр. Сам Катеринчук отключил мобилку, второй номер его списка Владимир Лановой, которому журналисты дозвонились на мобильный телефон, сказал, что он за пределами Украины. Алексей Резников, партнер юридической кампании «Магистр и партнеры» тоже не пришел. Те, чья репутация чего-то стоит, просто съехали с темы и не пришли. Освобожденные же друзья Черновецкого (Роман Ярошенко, Павел Тесленко, Борис Гавриленко) радостно плюхнулись в кресла и приготовились голосовать. Их было трое, и их не в чем обвинять. Мы посоветовались с экспертами избирательного права. С юридической точки зрения к вышеназванным депутатам претензий быть не может, их полномочия признаны ТВК – они могут голосовать. Да, по закону для органов местного самоуправления, те, кто не вступил во фракцию, могут быть лишены решением фракции мандата, но пока у депутата есть мандат – он полномочен. И эти депутаты честно пришли делать то, ради чего создавался блок, поддерживать Черновецкого. И хоть, как мы ни попросили их выйти в кулуары, и пообщаться с журналистами, они не пришли.

- Пришли депутаты, трудно, наверное, быть полонеными, - обрадованно поприветствовал их мэр.

- Скажите, а Коле Катеринчуку в результате этого маневра удалось сохранить лицо? - спрашивали мы у депутатов БЮТ и блока Кличко. «Сомневаемся», - почти единодушно ответили они.

Отколовшийся литвиновец: разве может представитель «Миськжитлобуду» отказать мэру?

Давайте признаем: Черновецкий снова победил. При всей брезгливости к происходящему: лидер ГАКа, чуть ли не обещавший земельные участки киевлянам и целующий в щечку Довгого, Катеринчук, отобравший голоса у демсил и тем самым обманувший киевлян, не вызывают другого чувства. Но мэр победил. И давайте отдадим должное Олесю Довгому. Это не просто ленивая золотая молодежь, способный оказался парень, очень нужный боссу. Вы что-то про мэрского отпрыска Степу Черновецкого можете сказать? Правильно, ничего не можете, кроме общеизвестных сплетен о его мозгах и в прошлом дурных пристрастиях.

То ли дело Олесь Станиславович. Парень, по его собственному признанию, подаривший Андрюше Ющенко дешевенькую такую мобилочку "Верту", оказался непрост. Как сессии ведет, как отчаянно защищает босса на телеэфирах, как мастерски съезжает с темы дорогих подарков для своих подружек-моделей (слишком дорогих подарков для чиновника Киевсовета) и как, глядя в глаза собеседнику, рассказывает о кристальной честности распределения земли и бесплатном жилье для киевлян. Посмотрите на него, вы можете ему не верить? И в чем-то прав Черновецкий, когда говорит, что он подал кандидатуру Олеся, поскольку тот «лучший в Украине спикер и настоящий христианин».

А теперь, посмотрим, откуда взялось большинство? Оно ситуативное, но крепкое. Помнится, на следующий день после проведения выборов, мы спросили лидера блока Литвина Виктора Петровича Пилипишина, станет ли он частью промэрского большинства. Виктор Петрович сказал, что не станет, но за те решения Киевсовета, которые будут совпадать с его предвыборной программой, его фракция голосовать будет. За решение по Довгому, как впрочем и за все остальные решения, голосовал только один член его фракции. Но, зная крутой нрав Виктора Петровича, в его штабе и фракции царит железная дисциплина, и почти весь его список – его люди, не сомневаюсь, что Денис Костржевский голосовал «за» с пилипишинского благословения. Убеждена, что любой, кто нарушил бы волю лидера, вылетел бы из фракции со скоростью пробки из-под шампанского. И подумайте сами, разве может парень, имеющий отношение к «Миськжитлобуду» (так говорят о Костржевском) отказать мэру? И он, заметим, не единственный строитель в этом списке.

К слову, сам Виктор Петрович зашел в зал Киевсовета, но потом куда-то пропал, со своими депутатами не сидел. Что – симптоматично. Не удивлюсь, если и к следующим голосованиям будет присоединяться все большее число литвиновцев.

- Денис, расскажите, почему вы так последовательно вопреки воле фракции голосовали за повестку Черновецкого? - поинтересовались мы у «зрадливого» литвиновца.

- Вы самая глазастая, - раскланялся Костржевский. - Я шел в Киевсовет не для того, чтобы вступать в конфронтацию и тянуть эту резину туда-сюда. Я вижу это в Верховном Совете, и не хочу видеть это здесь. Тем более, что за мэра проголосовало подавляющее большинство киевлян, считаю, что это правильно.

- Скажите, а вот вся ваша фракция не голосовала, вы не боитесь взыскания за нарушение дисциплины?

- Вы же видели – никто на меня не нападал. И как они могли возражать? Каждый имеет право голоса, для этого нас киевляне и выбирали, чтобы мы могли представлять свои взгляды и представлять их в голосованиях.

- Скажите, а в большинство только вы из фракции делегированы? Или депутаты, поддерживающие решения мэра, будут каждый раз меняться?

- Меня блок не уполномачивал за всех отвечать.

- И что за кандидата Олеся Довгого будете голосовать? - снова поинтересовались мы.

- А вы посмотрите на результат и поймете, - ответил господин Костржевский.

- В Верховной Раде за уклонение от линии фракции устраивают обструкцию, - говорим мы.

- Я могу привести массу примеров, когда части одной фракции голосовали по-разному, - заверил меня Костржевский.

- И вы будете поддерживать все голосования большинства?

- Только те, которые согласуются с моими принципами.

Цветы и признания: вместо эпилога…

Олесь Станиславович получил поздравления и два букеты, желтые розы – эмблему печали, белые розы - эмблему любви. Он выступил перед депутатами с приветственной речью. Само собой мэра поблагодарил, депутатов, которые ему такое доверие оказали.

- Факт моего избрания я оцениваю как большой кредит доверия и высокую ответственность. Я не оцениваю его с позиции собственного успеха и победы, - скромничал Довгий, - Депутаты вынесли важный урок из предыдущей деятельности. «Политические игры не идут на пользу киевлянам. Вот тот урок, который мы усвоили и который я больше всего ценю в данный момент. Я буду сотрудничать с каждым депутатом, независимо от политических цветов. Защитное стекло перед президиумом городского совета будет демонтировано. Это станет первым шагом к открытому диалогу в сессионном зале. Больше никому не удастся спровоцировать меня на какие-то конфликты, - пообещал Довгий.

Из сессионного зала Киевсовета вышел Леонид Черновецкий. Улыбка такая блаженная, речь, обращенная несколько свысока:

- У меня хороший день… У меня в зале сидит сорок три депутата моего блока. Все, что мы делали, пошло нам на пользу. Все остальные депутаты тоже хорошие. Причина наших разногласий не в них, а в том, кто сидит в правительстве, Верховной Раде, Секретариате Президента. Большинство в Киевсовете будет расти, мы ведем переговоры, но не хотим пока называть их субъектов. Что касается Катеринчука, то он способный молодой человек. Мысли и человеческие фантазии никогда не заканчиваются, я бы советовал всем, кто в его фракции, не заходить в его офис, и укреплять свои двери…

Леонид Михайлович ушел. У него действительно был хороший день. А мы подошли к Дмитрию Андриевскому, одному из руководителей избирательной кампании Кличко, депутату его фракции:

- Мы переходим в оппозицию. И важный для нас вопрос сейчас - борьба за лидерство в оппозиции. Заявление по этому поводу делает Виталий Кличко. Мы видим, с какими нарушениями ведется сессия. Довгий нужен Черновецкому, как кислородная маска. Ведь, как только его избрали, Черновецкий сразу покинул зал. Мэр существует в виртуальном режиме, не принимает участия в Киевсовете. Для киевлян избрание Довгого - плохая новость. Это реинкарнация власти Черновецкого. Снова будут популистские решения, незаконное перераспределение коммунального имущества. Эта каденция будет посвящена тому, что все решения прошлого созыва по земле и коммунальной собственности будут закрепляться. Киев может остаться без необходимых ресурсов.

Маша Мищенко