Во время расстрелов на Майдане Янукович регулярно общался с российскими силовиками - прокурор

Об этом в интервью Радио Свобода заявил прокурор отдела процессуального руководства в уголовных производствах следственного управления специальных расследований ГПУ Алексей Донской.

"Через контакты Януковича и Азарова мы зафиксировали «участие» одних и тех же пользователей мобильных телефонов российских операторов связи. Иначе говоря, некоторые определяющие события сценария, которые происходили после начала убийств 18 февраля, контекстно согласуются с этими телефонными звонками. Исходя из того, что мы установили, эти пользователи имеют отношение к российским силовым структурам", сообщил Донской.

Прокурор ГПУ отметил, что группа данных российских номеров впервые появляется в контактах с абонентами украинских операторов именно 18 февраля и активно связывается с Януковичем и его охраной непосредственно во время убийств 20 февраля.

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"Следует отметить, что отдельные из них и в дальнейшем, 22-23 февраля, находились на территории Донецкой области и синхронно контактировали с охраной Януковича и с одним из должностных лиц Вооруженных сил Российской Федерации. Имя последнего установлено, но назвать его я не могу", - сказал Алексей Донской.

По словам прокурора, ГПУ пока не знает, кому принадлежит большинство номеров, с которых звонили Януковичу, поэтому не может им предъявить официальных подозрений. "По понятным причинам мы не можем направить в Россию ходатайство с просьбой уведомить о владельцах этих номеров. Поэтому должны их устанавливать собственными силами, что требует времени", - сказал Донской.

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