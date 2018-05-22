Украинский интерес. Ближневосточный вояж, пролонгация Минска и кремлевская сублимация

Украинско-израильские отношения определенно переживают подъем, и государственный визит Петра Порошенко на землю обетованную – лучшее тому подтверждение. К тому же украинский лидер попытался использовать внешнеполитическую конъюнктуру для развития отношений с Израилем, ведь переговоры о создании зоны свободной торговли между нашими странами продолжались не один год. Порошенко использовал трибуну израильского парламента, чтобы подчеркнуть, что у нашей страны с Россией – конфликт мировоззрений. Этот тезис, как и многочисленные аналогии между Израилем и Украиной, был направлен на русскоязычную еврейскую общину, зачастую симпатизирующую Москве.

Подобные обращения не случайны: ситуация на Донбассе остается стабильно напряженной, что не помешало спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику объявить о пролонгации Минских договоренностей на 2016 год. Честно говоря, не совсем понятно, кто уполномочил европейского дипломата делать такие громкие заявления. Для Украины подобное развитие ситуации имеет диалектический характер: с одной стороны, официальный Киев не будет форсировать принятие решений, способных вызвать всплеск протестных настроений, с другой – конфликт на Донбассе постепенно становится замороженным.

Европейский Союз официально продлил санкции против России еще на полгода, аргументируя это нежеланием Кремля выполнять Минские договоренности. Свою порцию новых санкций использовали и Соединенные Штаты, таким образом опровергнув предположения об очередном размене Сирии на Украину. За океаном раскручивается маховик избирательной кампании, и украинский вопрос периодически будет активизироваться.

Россия, как и пообещал тамошний МИД, выбравший для официальных нот язык фельетонов, ответила асимметрично - Государственная Дума и Совет Федерации оперативно приняли решения об отмене зоны свободной торговли между Украиной и Россией. На нынешнем этапе двусторонних отношений решение носит скорее психологический характер, поскольку отомстить Западу Россия вряд ли в состоянии, она предпочитает сгонять зло на Украине. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко (между прочим, уроженка Шепетовки) не исключила введения визового режима в отношениях с Украиной. Россия продолжает руководствоваться в отношениях с нашей страной не столько эмоциями, сколько изощренными пропагандистскими фантазиями.

Новый постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко дал ряд интервью, в которых отметил весьма скромное участие в урегулировании конфликта на Донбассе генсека Объединенных Наций Пан Ги Муна, подтвердил актуальность приглашения на восток Украины миссии «голубых касок» и дал понять, что намерен отстаивать украинские позиции не менее интенсивно, чем Юрий Сергеев. С 1 января Украина станет непостоянным членом Совбеза ООН, что открывает перед ней ряд новых возможностей.

Евгений Магда