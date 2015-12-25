Прозрение Всеволода-отступника

Оказывается, что резкая смена дискурса после ухода с должности, так хорошая знакомая нам по ряду украинских политиков, свойственна не только суетным мирянам, но и отцам церкви.

Помните, как совсем недавно с разоблачениями и обвинениями задним числом выступали замминистра экологии Игорь Шевченко, бывший председатель Госфининспекции Николай Гордиенко, бывший замминистра экономики Саша Боровик и другие официальные лица. И в общем-то даже не возникало вопроса: «А чего же ты, мил человек, все это знал и тогда молчал?» Должность обязывает, а свобода развязывает.

Всего-то вчера Священный Синод Русской Православной Церкви уволил своего спикера, знаменитого протоиерея Всеволода Чаплина, ликвидировав возглавляемый им Отдел по взаимоотношениям церкви и общества. А уже сегодня информагентства сообщают о неслыханных по диссидентской дерзости речах православного златоуста.

Так, стряхнувший должностные оковы Всеволод Чаплин заявил, что в России грядет катастрофа из-за отсутствия свободы общественной дискуссии.

«Некоторые считают, что нужно минимизировать общественную дискуссию, не замечать того, что происходит в умах людей, в сфере общения между людьми, и так мы спокойнее доживем до 17-го или 18-го года. Господа, так не будет», – заявил он.

Более того, по мнению Чаплина, проблемой является желание «замолчать какие-то проблемы», которое откладывает катастрофу, но делает ее неизбежной.«Охранительство, которое пытается зачистить сферу идей, закрыть ключевые вопросы для настоящего и будущего страны и мира, люди, которые так считают и действуют, совершают политическое самоубийство – их не будет», – вещает опьяневший от воздуха свободы протоиерей.

По его словам Чаплина, Россию контролируют «безнравственные элиты, которые сегодня мешают стране развиваться». Посему он призывает предлагать модели мирного нравственного переустройства страны. Тут, конечно, можно только сказать «Аминь!»

Но поражает радикальная смена образа мыслей почтенного священнослужителя. Ведь всем известны и памятны его многочисленные перлы, вызвавшие в свое время большой резонанс. Такие, как выступления против эвтаназии и анонимности в интернете; как предложение продумать «общероссийский дресс-код», дабы женщины своим вызывающим видом не провоцировали мужчин на изнасилования; как призыв «развенчать химеру так называемого научного мировоззрения»; как апология богатства в убранстве храмов и быте иерархов церкви и т.д.

Напомним, что 9 декабря Всеволода Чаплина застукали за ужином в Мак-Дональдсе – в дни строгого 40-дневного рождественского поста. То ли имиджевый удар оказался слишком силен, то ли продукт, изготовленный по американской технологии, оказал вредное влияние на организм и ум протоиерея, но он позволил себе подвергнуть критике самого патриарха Кирилла. Дескать, патриарх Кирилл «долго не продержится» на посту из-за противоречия «между верой в личную харизму и окружающей реальностью». На чем, собственно, едок фаст-фуда и погорел, лишившись должности, на которой прослужил почти пять лет.

И теперь отец Всеволод глаголет, словно активист белоленточной оппозиции: «Сегодня нужно приходить на смену уставшим, коррумпированным, циничным элитам, проявлять свое гражданское действие на уровне села, города, региона, страны в целом и всего мира». Значится, теперь уже не власть от Бога, а коррумпированные элиты. Однако…

Конечно, глумливые сетевые остряки уже зашлись в ядовитых комментариях типа «Может, вы, святой отец, еще и партийный» или «Вот что бургер животворящий делает». Но это можно пережить. Тут другое беспокоит: теперь нужно опасаться, чтобы новоявленный отступник ненароком не пал жертвой какого-нибудь неистового ревнителя. Чаплин-диссидент – это еще куда ни шло. А вот Чаплин-мученик – кому это нужно?..

Игорь Левенштейн