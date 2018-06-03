Новый посол сдержит активность Тимошенко в Москве

Назначение Константина Грищенко послом Украины в Российской Федерации выглядит двояко. С одной стороны, подписав соответствующий указ, Президент Виктор Ющенко провоцирует новые обвинения в расширении неформальной ширки: мол, мало ему Богатиревой в должности секретаря СНБОУ и непотопляемой Семенюк в должности главы ФГИУ, так теперь новый „бело-голубой”, да еще и связанный с Юрием Бойко и Дмитрием Фирташем, получает крайне ответственный пост. С другой стороны, наиболее сложное и взрывоопасное направление внешней политики Украины будет „перекрито” общепризнанным специалистом, карьерным и наследственным дипломатом, который имеет уникальный опыт работы на этом поприще и богатейшие связи в иностранном политическом бомонде.

Константин Грищенко не случайно заслужил репутацию антикризисного менеджера от дипломатии. Именно он в должности посла Украины в США гасил чрезвычайно острые скандалы, связанные „пленками Мельниченко” и мифической торговлей „Кольчугами” с Ираком. Обозреватели сходятся на том, что Константин Иванович сделал тогда все возможное и даже невозможное для сохранения хотя бы остатков международной репутации Украины (и тогдашнего Президента Леонида Кучмы). После назначения министром иностранных дел Украины, Грищенко получил „боевое крещение”, решая конфликт вокруг острова Тузла, к которому россияне начали тянуть дамбу через Керченский пролив. Дипломат вышел с честью из нелегкого испытания, Украина не сдала свои позиции в вопросе делимитации украинско-российской границы в Азовском море. Осведомленные люди высоко оценивают роль Грищенко и в проведении в конце 2004 года тех „круглых столов”, которые обеспечили мирный переход власти от Кучмы к Ющенко.

Антикризисный менеджер внутри страны у Виктора Андреевича уже есть: Виктор Иванович с большим трудом, но держит фронт против Юлии Владимировны. Но украинско-российские отношения находятся если не в кризисном, то уж точно в предкризисном состоянии. В частности, подозревают, что крепкий, но серый аппаратчик Олег Демин лишился должности посла в Белокаменной не столько из-за возраста, сколько из-за того, что не сумел ничего противопоставить той силовой игре российской дипломатии, которая привела к плачевным для Украины итогам последнего саммита НАТО: ПДЧ тогда мы так и не получили. К этому добавляются свежие заявления Госдумы относительно Севастополя с угрозами выйти в одностороннем порядке из большого российско-украинского соглашения, а также обещания вдвое повысить со следующего года цены на газ для Украины. Что же, теперь - надежда на Грищенко.

Другие кандидаты на данную должность, которых обсуждали в печати, не выглядят конкурентами для Грищенко: ни Александр Зинченко, который наконец получил хоть какую-то „конфетку” (в виде фракции в Киевраде) за свои гневные разоблачения „любых друзив”, ни Иван Плачков, ни Михаил Дорошенко, основное достоинство которых – полная лояльность Президенту, не имеют и малой доли грищенковых навыков.

Еще в советское время молодой выпускник элитного Московского государственного института международных отношений успел поработать в аппарате ООН, на консульской службе (в частности, в Канаде), а в 1990 году был лично приглашен на работу в МИД Украины Анатолием Зленко. Здесь он сделал блестящую карьеру, то и дело решая острейшие проблемы украинской внешней политики. Занимался разоружением, разделом Черноморского флота, делимитацией границ, стал послом Украины в странах Бенилюкса и главой представительства Украины в НАТО, 2000-2003 гг. – посол Украины в США, 2003-2005 гг. – министра иностранных дел.

Запомнилась четкая позиция министра Грищенко относительно опасного для экономического суверенитета Украины проекта ЕЭП „отцом” которого стал незабываемый Николай Азаров. Он был одним из трех членов первого правительства Януковича, которое выразило отдельное мнение относительно угроз „надгосударственных координирующих органов”, которые были „забиты” российской стороной в проекте соглашения о ЕЭП.

Вообще, слухи о „пророссийскости” Константина Грищенко сильно преувеличены. Экс-министр известен как последовательный сторонник евроатлантической интеграции Украины, он лично знаком со многими высокими образами руководства США и Альянса. Кстати, во многом именно благодаря усилиям Грищенко было обеспечено участие украинских миротворцев в стабилизационных силах в Ираке. Это способствовало, как писали СМИ, потеплению украинско-американских отношений, подорванных тогда „кольчужным” скандалом.

„Пророссийский” имидж Константин Грищенко получил после не слишком удачных экспериментов с участием во внутриполитических проектах, особенно в Республиканской партии Юрия Бойко и в списке избирательного блока „Не Так!” совместно с верхушкой СДПУ(О). А на внеочередных выборах 2007 года он уже находился в проходной части списка партии Регионов, стал депутатом, советником премьера Януковича во времена его „другого пришествия”.

В бело-голубую сторону Грищенко качнулся после того, как не получил никаких должностей в „помаранчевом” правительстве в 2005 году, хотя тогда, говорят, у Ющенко, который ценил в лице Грищенко единомышленника и профессионала, было намерение назначить его представителем Украины в ООН. Но свое „фэ” такому намерению выразили подписанты письма украинских дипломатов в поддержку „помаранчевой революции”. Грищенко письма демонстративно не подписал – не подписали и его заместители. Впоследствии в интервью СМИ он объяснил этот поступок так: „Задача МИД заключается в том, чтобы представлять консолидированную позицию Украины во внешнем мире. И именно это мы делали в самое сложное время, в том числе во время „круглых столов”.

Константин Грищенко является классическим представителем и во многом даже идеологом той же „многовекторности” украинской внешней политики времен Леонида Кучмы. Евроинтегратор и евроатлантист с совершенным знанием английского и французского языков в то же время всегда отмечал особый статус российско-украинских отношений. Приведем несколько цитат, характерных для дискурса Грищенко в этом вопросе:

„...Привязываться к России в темпах нашего приближения к Европе не следует. Но и не учитывать, не находить общих интересов, не искать поля, где интересы и Европы, и Украины, и России не противоречат друг другу было бы тоже неправильно”. „Мы со своей стороны должны, напротив, содействовать вступлению России в ВТО, а не мешать ей, поскольку тогда все будут играть по одним правилам, и это будет выгодно как для России, так и для Украины”. „Именно в России сосредоточены наши прямые стратегические интересы. Пока только с Россией существуют возможности для масштабной промышленной кооперации, благодаря чему Украина сумела сохранить авиационную, космическую и другие высокотехнологичные отрасли, без которых мы потеряем в будущем шанс играть в глобальной экономике сколь-нибудь заметную роль. Если же Украина закроет для себя возможности нормального сотрудничества с Россией, то это, в сущности, взорвет экономическую основу нашей европейской интеграции. Тогда мы придем в Европу только как территория, населенная не слишком богатыми потребителями, как рынок дешевой рабочей силы, место, где можно размещать упрощенное производство. Вряд ли нам нужна такая интеграция в Европу. Украине необходимо войти в ЕС, сохранив и усилив принципиально важные секторы экономики и науки, которые сегодня хранят колоссальный потенциал и должны стать основой инновационной модели развития нашей страны. Так что без развития отношений с Россией нет и европейского будущего Украины”. Эти цитаты могут свидетельствовать о том, что Константин Грищенко может стать своего рода дипломатическим противовесом своему шефу, главе МИД Владимиру Огризко, чья достаточно радикальная риторика прохладно настраивает внешнеполитическое ведомство России относительно своих украинских коллег.

Но хотя Грищенко немалое время работал в правительстве Виктора Януковича, считается членом его команды и имеет „многовекторные” взгляды, его кандидатура на должность посла в России не вызывала невосприятия у представителей демкоалиции: "По своему потенциалу Грищенко отвечает той стране, куда он едет. Это человек с богатым дипломатическим опытом и пониманием нюансов этой страны. Москва - очень сложная позиция. Туда нужно послать человека, который способен быстро адаптироваться в той среде и развить свои контакты. А то, что человек с кем-то работал... Ну, такая была ситуация", - считает народный депутат, член парламентского комитета по иностранным делам Алексей Логвиненко (БЮТ).

И кто сказал, что связи Грищенко с Бойко и Фирташем пойдут во вред его общению с энергетическим лобби в Москве? И так уж ли выгодно лично для Ющенко убирать из украинско-российских газовых отношений посредников?

Возможно, назначение Константина Грищенко связано с еще одним нюансом. В настоящее время СМИ немало пишут о том, что на московском направлении Юлии Тимошенко помогает кум нового президента РФ Дмитрия Медведева - Виктор Медведчук. Грищенко прекрасно знает связи, способ мышления и манеру работы Виктора Владимировича. Вероятно, не первый год с ним знаком. Для Ющенко крайне важно сдерживать активность Тимошенко в Москве, потому, вероятно, он и решил клин клином выбивать.

И в завершение – вопрос к Константину Ивановичу. Три года назад в одном из интервью он сказал: „По большому счету, я уже был послом в важнейших для нашей страны точках за рубежом в самое сложное с профессиональной и человеческой точки зрения время. Я убедился на своем опыте, что для того, чтобы быть эффективным во внешней политике, нужно, чтобы был порядок внутри страны. Чтобы здесь принимались взвешенные, умные, направленные на реализацию долгосрочных целей этого государства решения. Если этого нет, то стоит ли быть послом?”

Так вот, пан Грищенко, скажите откровенно: вы радикально изменили свою точку зрения? Если, нет, то поделитесь, где вы увидели в нашей стране „порядок”, а также „взвешенные, умные, направленные на реализацию долгосрочных целей этого государства решения”?

Николай Писарчук