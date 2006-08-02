Партия регионов заблокировала улицу Грушевского в Киеве. Колона Украинской народной партии приближается к колоне Партии регионов, между ними ряд сотрудников милиции и специального подразделения.

Как передает корреспондент УНИАН, пока что столкновений нет. В колонне Украинской народной партии несколько тысяч людей, они держат плакаты «Мороз - зрадник Майдану», «Геть Верховну Раду!».

Между колонами Партии регионов и Украинской народной партии нет столкновений, их разделяют четыре ряда сотрудников правоохранительных и силовых подразделений.

Как сообщал УНИАН, активисты УНП проводят шествие от памятника Тарасу Шевченко к Секретариату Президента Украины с требованием к главе государства Виктору ЮЩЕНКО распустить Верховную Раду Украины.