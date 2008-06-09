Памятник "Жертвам УПА" в Луганске не прошел прокуратуру

Прокуратура города Луганск внесла протест на решение сессии городского совета от 25 апреля о создании комиссии по изучению вопроса о возможности сооружения в Луганске памятника жертвам ОУН-УПА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении внутренней политики горисполкома.

Протест прокуратуры депутаты рассмотрят на очередной сессии городского совета, которая состоится в конце июня.

Между тем если в Луганске возможность построения памятника еще только изучают, то в городе Сватово сооружение памятного знака уже почти завершено.

Это стела высотой 1,5 метра, встроенная в уже существующий мемориал памяти погибшим во время Великой Отечественной войны. Строился памятный знак ударными темпами согласно решению Сватовского городского совета от 7 мая 2008 года «Об установлении памятного знака землякам-сватовчанам, погибшим в послевоенные годы на территории Западной Украины от рук украинских националистов».