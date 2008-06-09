Регионалы хотят объявить Украину нейтральным государством

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О государственном нейтралитете Украины», внесенный народным депутатом Украины Нестором ШУФРИЧЕМ (фракция Партии регионов)

Как передает корреспондент УНИАН, данным законопроектом предусмотрено, что Украина является нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия.

В документе отмечается, что политика государственного нейтралитета Украины предусматривает отказ: от подписания военных обязанностей или международных договоров военного направления; от разрешения на размещение военных баз, других объединений воюющих сторон; от участия в межгосударственных объединениях, которое не совместимо с нейтралитетом; от передачи военных кораблей, оружия, боеприпасов, других военных материалов воюющим сторонам; от предоставления государственных кредитов для ведения войны; от кооперации в производстве вооружения с воюющими сторонами.

В случае принятия данного законопроекта парламентом Украины правительство должно обратиться на протяжении трех месяцев в Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные структуры, участницей которых является Украина, с сообщением о законодательном определении государственного нейтралитета Украины и предложением относительно принятия ими специальных нормативно-правовых актов о признании и гарантировании государственного нейтралитета Украины.