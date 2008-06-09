Литвин: так в Киевсовет можно и ишака привести...

Народная партия начинает сбор подписей граждан за отмену выборов в местные органы власти по партийным спискам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель фракции Блока Литвина, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН на пресс-конференции в Черновцах.

«Мы начнем собирать подписи, чтобы отменить выборы по партийным спискам. Поскольку на таких выборах не надо идти к людям, а можно побежать в рейтинговую партию”, - заявил В.ЛИТВИН.

В то же время, добавил он, “мне говорят, что тогда будут покупать людей на округах”. “Так пусть будет, если мы такие циничные. Пусть несут деньги людям, ремонтируют крыши школ, оборудование покупают для амбулаторий, а не несут, чтобы купить места в списках», - заявил В.ЛИТВИН.

«Так можно привести, скажем, в Киевсовет ишака и сказать, что он прошел по квоте той или другой фракции. При таком подходе выборы скоро не надо будет проводить вообще», - заметил В.ЛИТВИН.

В то же время, по его мнению, отменить пропорциональную систему выборов можно будет только тогда, если люди прижмут и заставят политиков изменить избирательное законодательство. «А так ни Партия регионов, ни БЮТ, ни КПУ на это никогда не пойдут», - сказал он.