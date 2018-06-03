Досрочные выборы неизбежны?

В пятницу, 5 июня, народные депутаты Юрий Бут и Игорь Рыбаков написали заявления о выходе из демократической коалиции. Политикум на это среагировал неоднозначно: одни объявили это смертью для коалиции, другие сказали, что выход отдельных депутатов не повод (правовой) для распада большинства. Какие правовые сценарии возможны в дальнейшем? Если коалиции нет, то какой должна быть судьба правительства, а если она есть, то как будет обеспечиваться ее голосование? Эти вопросы УНИАН задал экспертам.

Александр Барабаш, юрист: ВСЕ НАХОДИТСЯ В РУКАХ ПРЕЗИДЕНТА

В соответствии с Конституцией коалиция должна насчитывать больше половины состава Верховной Рады.

Признанного всеми законодательного акта, который бы регулировал порядок создания коалиции и прекращения ее деятельности, не существует. Потому что регламент и внутренние документы Конституционный Суд не считает законом. Потому здесь есть вакуум, который на сегодня ничем не заполнен. То есть Конституция говорит о том, что коалиция должна существовать только тогда, когда есть 226 голосов, но порядок ее прекращения должен быть урегулирован законом, которого нет.

Ситуация на сегодняшний день вышла патовая, потому что эти двое (Бут и Рыбаков) не вернутся, и ресурсов для того, чтобы сохранить коалицию в надлежащем состоянии, не видится.

Сейчас можно сказать, что все находится в руках Президента. Он сделает то, что сочтет нужным, но после того, как каким-то образом прекращение деятельности коалиции легализуется. Например, председателем ВР.

Затягивать с этим до бесконечности нельзя, потому Арсений Яценюк будет просто вынужден, согласно действующему регламенту, объявить, что коалиция прекратила свою деятельность.

Что касается голосования. Как по мне, очень абсурдна норма Конституции, потому что голосование может происходить тогда, когда и есть 226, и когда их нет. Мы видели много голосований, когда не все коалицианты голосовали. То есть голосование может происходить независимо от того, есть ли коалиция.

Фактически Верховная Рада вполне может действовать. Распад коалиции не служит даже основанием для роспуска правительства. Но когда будет официально объявлено о прекращении коалиции, то часы начнут отсчет для создания новой. И через месяц у Президента наступит право, - не обязанность, а право, - для назначения новых выборов.

И даже формализировано прекращение коалиции ничего не означает, кроме создания новой. Когда уже будет новая коалиция, она сможет отозвать нынешнее правительство, и назначить свое. А так развал коалиции для правительства пока ничего не означает.

Игорь Колиушко, юрист: КОАЛИЦИЯ ЕЩЕ НЕ ПРЕКРАТИЛА СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ Это очень спорный вопрос. Считаю, что здесь нужно было бы разъяснение Конституционного Суда, потому что в положении Конституции есть определенное несоответствие.

С одной стороны, Конституция определяет, что коалиция формируется из депутатских фракций. С другой стороны, к коалиции можно подходить как к совокупности народных депутатов, а не фракциям. Но в прошлом году именно попытка толковать коалицию как совокупность народных депутатов была источником политического конфликта, и всеми осуждалась. В конечном итоге привела к досрочным выборам.

Потому только официальное толкование КС сможет расставить все точки над «і».

Если исходить из системного толкования норм Конституции, то я считаю, что коалиция является объединением фракций, и выход депутата может быть из фракции, а не из коалиции. То есть если депутат написал заявление о выходе из фракции, фракция лишает его депутатских полномочий, и вместо него полномочия приобретает следующий по избирательному списку.

Голосование во ВР формально не привязано к коалиции, голосуют народные депутаты, каждый за себя.

Правовых оснований для прекращения работы правительства нет.

Коалиция еще не прекратила своего существования. Потому что об этом должен объявить председатель ВР, а этого еще не было.

Владимир Фесенко, политолог: КАК Я СЧИТАЮ, ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ НЕМИНУЕМЫ В чем тут проблема. С одной стороны, согласно статье 66 регламента ВР, если численность коалиции уменьшается до уровня, определенного КУ, тогда коалиция прекращает свое существование. Но это происходит лишь после того, как председатель ВР официально объявляет о распаде коалиции. Яценюк такого объявления не сделал, и похоже, что не сделает в ближайшее время.

В самой коалиции отрицают факт развала коалиции, и настаивают на том, что это должно быть решение фракции.

Пока не будет официального объявления о прекращении работы коалиции, формально она будет существовать.

Думаю, что уже на следующей пленарной неделе Партия регионов будет требовать от Яценюка объявить о том, что коалиции уже не существует. Если это не состоится, будет обращение в КС.

Я не считаю выход этих депутатов случайным, мне как-то не верится, что два депутата одновременно решили выйти из коалиции. Хотя они часто были не солидарны с коалицией. БЮТ давно признавал, что Рыбаков – слабое место коалиции.

Что касается голосования. Формальный состав коалиции и голосования в ВР – это вещи не связанные между собой. Члены коалиции и раньше голосовали не единогласно. А теперь вероятность, что коалиция будет работать результативно, еще меньше. Если она и будет принимать какие-то решения, то благодаря поддержке со стороны блока Литвина.

Я не исключаю, что в ближайшее время из коалиции может выйти еще кто-то. Если это произойдет, тогда начнутся настоящие споры, что делать дальше.

Думаю, что будут какие-то попытки создать новую коалицию, но это вряд ли удастся.

Даже если правительство и отправят в отставку, это можно сделать и силами оппозиции, но сформировать новое правительство сможет лишь новая парламентская коалиция. А новая парламентская коалиция возможна лишь после досрочных парламентских выборов. Потому, как по мне, эти выборы неизбежны. Вопрос только, когда.

Опрашивала Ксеня Лесив