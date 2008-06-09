КПУ: за "пожизненное пребывание" ЧФ в Крыму подписались миллион человек

В Крыму собрано более 1 млн. 70 тысяч подписей за бессрочное пребывание Черноморского флота России в Севастополе, утверждают организаторы сбора подписей – крымские коммунисты.

«Уже 1 миллион 70 тысяч 253 человек сказали твердое «да» Черноморскому флоту», отмечается в сообщении пресс-службы Крымского республиканского комитета Компартии Украины, переданном агентству УНИАН.

Как говорится в сообщении, в числе лидеров по количеству подписавшихся – Симферополь, Черноморское, Бахчисарай. Только в трех этих населенных пунктах «в пользу пожизненного пребывания в Крыму Краснознаменного Черноморского флота высказались уже свыше 350 тысяч человек». Сбор подписей продолжается.

В сообщении также отмечается, что не все региональные отделения партий пророссийской ориентации, к руководству которых обратился лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ, поддержали инициативу по сбору подписей. «Крымские регионалы, эсдеки, прогрессивные социалисты, "Русская община" по сей день игнорируют персональное приглашение Л.ГРАЧА с призывом поддержать народный плебисцит, а также развернувшуюся по всему Крыму акцию в поддержку бессрочного пребывания Черноморского Флота в Севастополе», отмечает пресс-служба.

На призыв коммунистов откликнулись только представители региональной организации Социалистической партии Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 мая по инициативе коммунистов и антифашистов в Крыму стартовал сбор подписей за то, чтобы ЧФ России «навечно оставался» в Севастополе. Коммунисты намерены собрать в Крыму и Севастополе около 2 млн. подписей.