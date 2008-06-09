Богатыреву и Медведько в Енакиево отправил Ющенко
16:36, 09 июня 2008Политика
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Наказывать виновных?
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
Она также сообщила, что по поручению Президента Украины секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА и Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО отбыли в Енакиево.
Как сообщал УНИАН, 8 июня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса в Енакиево произошел взрыв и пожар, под завалами очутились 37 горняков.
На данный момент подняты на поверхность 8 шахтеров.
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