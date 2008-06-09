Ющенко отчитал Тимошенко из-за аварии на шахте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен безответственной позицией Кабинета министров относительно разработки Государственной стратегии развития угольной отрасли для предотвращения аварий на шахтах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Также Президент Украины призывает правительство принять все меры, мобилизовав финансовые и технические ресурсы, для спасения жизней горняков шахты имени Карла Маркса, где 8 июня произошла авария.

По мнению Президента, в этой аварии “отразились все основные проблемы угольной отрасли, которые не решаются годами”.

И.ВАННИКОВА напомнила, что В.ЮЩЕНКО неоднократно подчеркивал необходимость принятия правительством программы развития угольной отрасли.

«Однако главу государства беспокоит безответственная позиция Кабинета министров в этом вопросе, поскольку состояние угольной отрасли все ухудшается, профессия шахтера становится смертельно опасным делом, а Государственной стратегии развития угольной отрасли до сих пор нет», - заметила пресс-секретарь Президента.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что особую обеспокоенность Президента вызвала информация о том, что работа шахты, на которой произошла авария, была запрещена по решению Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору. Таким образом, шахтеры были вынуждены добывать уголь в закрытой для работы шахте в нарушение всех правил безопасности и норм трудового законодательства.

И.ВАННИКОВА проинформировала, что глава государства направил письмо премьер-министру, в котором изложил свою позицию относительно необходимости создания правительственной комиссии с целью расследования причин аварии и предоставления помощи пострадавшим.

Президент также высказывается за разработку и утверждение комплексного плана мер по ликвидации аварии на шахте. В.ЮЩЕНКО убежден, что по результатам расследования причин аварии виновные лица должны быть привлечены к ответственности.

Президент обязал правительство доложить ему о проведенной работе в недельный срок, который исчисляется с 8 июня.