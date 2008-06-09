Хотят ли украинцы переформатирования коалиции - соцопрос

Более трети граждан Украины выступают против переформатирования парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор ООО «ФОМ – Украина» Александр БУХАЛОВ, представляя результаты социологического опроса «Мнения и взгляды населения Украины».

В частности, А.БУХАЛОВ отметил, что 35,4 % респондентов не одобряют идею изменения состава коалиции, 27,2 % - одобряют переформатирование правящего большинства, а 37,4 % - затруднились ответить на этот вопрос.

В то же время, по его словам, 8,9 % респондентов из тех, кто одобряет переформатирование, высказались за создание коалиции в составе Партии регионов, блока «НУ-НС» и Компартии Украины; 4,9% поддержали бы создание большинства БЮТ, блоком «НУ-НС» и Блоком Литвина.

ООО «ФОМ – Украина» проводило исследование с 22 мая по 3 июня 2008 года при участии 2000 респондентов из 160 населенных пунктов Украины. Статистическая погрешность составляет 2,2%.