Секретарь киевского горкома Соцпартии: СПУ умерла

Первый секретарь Киевского городского комитета Социалистической партии Украины Николай ДАНИЛИН ушел в отставку и заявляет, что СПУ «умерла».

Об этом УНИАН сообщили в прес-службе Киевского городского комитета СПУ.

В заявлении сказано, что свидетельством этому являются результаты досрочных выборов в Киевсовет. По словам Н.ДАНИЛИНА, партия "потеряла своих избирателей, а новых найти не смогла. А не голосование в Киеве членов СПУ за партийный список, где не было ни одного олигарха и застройщика, а были лишь свои однопартийцы, свидетельствует о том, что партия уже не является авторитетом даже для тех, кто имеет к ней непосредственное отношение".

«По итогам выборов можно сказать, что сегодня в умах избирателей СПУ ассоциируется лишь с такими одиозными личностями как А.МОРОЗ, Н.РУДЬКОВСКИЙ и иже с ними, и воспринимается через призму их негативного имиджа», - сказал Н.ДАНИЛИН.

По его словам, «мелкая группка людей во главе с А.МОРОЗОМ, которые де-юре руководят партией, а реально занимаются решением своих проблем, не способна изменить своих подходов к политике».

Н.ДАНИЛИН подчеркивает, что внутри партии отсутствуют европейские подходы к работе. «Возможно, при смене руководства партии можно было бы говорить о перспективе ее возрождения, но, к сожалению, сегодняшняя СПУ – это не более чем бизнес-проект МОРОЗА и Ко, и они вместе обречены доживать свои дни на политическом кладбище» - считает он.

По его словам, решением последнего съезда Александру МОРОЗУ разрешено «единолично убирать с руководящего поста любого из партийных лидеров». «Это и защита от инакомыслящих, и гарантия партийного "долголетия" Сан Саныча (Александра Александровича МОРОЗА - УНИАН), которая, к сожалению, не позволит обновить партию», - считает Н.ДАНИЛИН.

Он подчеркнул: «Как политик и лидер своей команды, понимая, что ответственность за проигрыш на досрочных выборах в Киевсовет в том числе лежит и на мне, я ухожу в отставку с должности первого секретаря Киевского горкома СПУ».

Как известно, Н.ДАНИЛИН баллотировался на выборах мера Киева 25 мая и возглавлял список СПУ в Киевсовет. На этих выборах его кандидатуру поддержали 0,15% избирателей, а за СПУ проголосовали 0,29% избирателей.