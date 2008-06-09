Регионалы требуют от Яценюка “похоронить” коалицию

В соответствии с Конституцией Украины Председатель Верховной Рады обязан официально объявить о распаде коалиции на следующем пленарном заседании Парламента. Об этом заявил нардеп-регионал Сергей Левочкин, сообщает пресс-служба Партии регионов . “Ведь Арсений Петрович – экономист и юрист – он хорошо знает, чем 225 отличается от 226, - добавил Левочкин. - И мы будем настаивать, чтобы спикер соблюл закон”.

Теперь, по мнению нардепа, “будет или – или: или за тридцать дней будет сформирована в Парламенте новая коалиция, или - новые выборы”.

В ПР отмечают, что вся ответственность за распад коалиции, как и за то, что она была безответственно сформирована, была с самого начала бесперспективной и не способной руководить страной, лежит на ее лидерах. Левочкин считает, что теперь лидеры коалиции должны отвечать перед народом за последствия такого решения – “за потерянное время, за непоправимый вред, нанесенный экономике Украины и уровню жизни граждан, за обман людей и пустые обещания, чрезмерную инфляцию и рост цен, за политику авантюр, которая добавила всем много проблем как внутри страны, так и в отношениях с нашими соседями”.

В то же время в пресс-службе ПР отмечают, что регионалы готовы “пройти оба пути – как процесс формирования нового парламентского большинства, так и новые выборы”.