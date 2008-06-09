Эксперт: позиции Кличко, Литвина и Черновецкого совпали

Ни одной из основных политических сил не выгодно блокировать заседание или затягивать начало работы Киевсовета, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК.

Решение Киевского городского председателя о созыве во вторник, 10 июня, первого пленарного заседания Киевсовета VI созыва является вполне логическим, говорится в комментарии В.КУЛИКА, переданном УНИАН.

По его словам, команда нынешнего мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на протяжении всей избирательной кампании обещала киевлянам заниматься не политикой в сессионном зале, а хозяйственными вопросами.

Как сказал эксперт, сегодня ситуация сложилась таким образом, что ни одной из основных политических сил не выгодно блокировать заседание или затягивать начало работы Киевсовета. «Хотя, конечно, каждая из команд имеет на то свои основания, планы и соображения», - отметил политолог.

«Именные блоки Кличко, Литвина и Катеринчука еще на прошлой неделе высказались за скорейшее проведение сессии городского совета. Следовательно, на этом фронте позиции о начале работы совпадают», - подчеркнул он.

В.КУЛИК убежден, что и Блок Юлии Тимошенко просто вынужден принять участие в первом заседании Киевсовета. «Ведь основным вопросом, который планируется рассмотреть на сессии, является вопрос внесения изменений в бюджет с целью погашения задолженности за употребленный городом газ. И именно об этой проблеме говорится в обращении правительства и НАК «Нефтегаз Украины» к мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. В этой ситуации городские депутаты БЮТ вряд ли проигнорируют просьбу премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО», - отметил политолог.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял решение созвать первое пленарное заседание II сессии Киевского городского совета VІ созыва 10 июня в 14.00.

По данным пресс-службы КГГА, соответствующее решение городской председатель принял, в частности, учитывая необходимость рассмотреть большое количество вопросов, которые нуждаются в неотложном решении для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города, обращение правительства Украины и НАК «Нефтегаз Украины» о решении проблем газоснабжения, публичное обращение Блока Виталия Кличко, а также письменное предложение о созыве сессии Киевского городского совета более чем одной трети депутатов Киевсовета.

На рассмотрение первого пленарного заседания II сессии Киевсовета будут внесены следующие вопросы:

о создании счетной комиссии II сессии Киевского городского совета VІ созыва;

о создании рабочей группы по подготовке Регламента работы Киевского городского совета VІ созыва;

о создании рабочей группы по подготовке предложений по формированию постоянных комиссий Киевского городского совета VІ созыва;

об избрании заместителя городского председателя - секретаря Киевского городского совета;

о внесении изменений в решение Киевского городского совета от 17.01.08 №3/4475 «О бюджете города Киева на 2008 год» о необходимости обеспечения бесперебойного газоснабжения города Киева в связи с повышением цены на газ и решения других безотлагательных вопросов.