Князевич сделал заявление относительно отравления Ющенко

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ называет “дезинформацией” последние заявления некоторых политиков относительно отравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и призывает не использовать эту тему “для решения собственных политических целей”.

Об этом говорится в заявлении министра “относительно ситуации, сложившейся вокруг темы отравления Президента Украины”, которая обнародована на сайте ведомства.

“В последнее время некоторыми безответственными политиками сделаны провокативные заявления относительно темы отравления Президента. Опять запущена фальшивая информация о том, что отравления диоксином якобы не было”, – констатирует В.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, такие утверждения “являются полной дезинформацией”.

“Факт отравления Виктора ЮЩЕНКО самым токсичным из диоксинов (2,3,7,8–ТХТД) подтвержден медиками на основе многочисленных токсикологических исследований тканей организма в сертифицированных зарубежных лабораториях, а также на основе клинической картины заболевания, которая полностью отвечала отравлению таким соединением”, – говорится в заявлении.

Глава Минздрава напоминает, что он был руководителем с украинской стороны совместной украинско–швейцарской группы специалистов, которая занималась лечением Президента с начала 2005 года, и подчеркивает, что с того времени были проведены больше десяти серий токсикологических исследований, каждое из которых подтвердило “наличие диоксина в организме в количествах, которые ни при каких условиях не могли попасть в организм бытовым путем”.

Кроме того, отмечает В.КНЯЗЕВИЧ, данные, полученные медиками, полностью подтверждены криминалистической судебно-медицинской экспертизой с привлечением токсикологических лабораторий развитых стран Западной Европы. “Данные, полученные следственными органами в процессе такой экспертизы, полностью коррелировали с данными медиков”, – отмечает министр.

“В то же время хотел бы подчеркнуть, что результатом деятельности нашей совместной украинско-швейцарской группы стало многократное снижение концентрации токсиканта (диоксина) в организме и кардинальное улучшение состояния здоровья Президента Украины”, – отмечается в заявлении главы Минздрава.