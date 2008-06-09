Тимошенко вызвала на ковер пятерых губернаторов
Если кто-то кое-где у нас порой...
На заседании Кабинета министров Украины 11 июня планируется заслушать губернаторов Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей относительно причин, приведших к самому высокому уровню инфляции в этих регионах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.
«Там действительно складывается достаточно негативная тенденция на протяжении последних месяцев», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.
Он подчеркнул, что руководители некоторых областей в недостаточной мере используют механизмы по борьбе с инфляцией, предоставленные им правительством и законодательством.
Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине в мае к апрелю составила 1,3%, к маю 2007 года - 31,1%.
В апреле 2008 г. к апрелю прошлого года инфляция составили 30,2%, в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года – 24,4%.
С начала текущего года по апрель рост потребительских цен составил 13,1%. Инфляция в апреле против марта 2008 года составила 3,1%.